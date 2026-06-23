גם חום קיצוני באירופה גבה את חייהם של עשרות בני אדם. לפחות 40 בני אדם טבעו למוות בצרפת לאחר שנכנסו לשחות במקומות לא מורשים, בניסיון להימלט מהחום.

שר הספורט של צרפת אמר כי "יותר מדי אנשים מנסים להתקרר בנהרות ובתעלות, מבלי בהכרח לקחת בחשבון את הסיכונים". בין הקורבנות גם ילדים בני שנתיים ו-4, שנמצאו מתים במכונית המשפחתית לאחר שהושארו שם ומתו כתוצאה מהחום.

ביום שני רשמה צרפת את היום והלילה החמים יותר שתועדו אי פעם בחודש יוני. מעל מחצית מצרפת נמצאת תחת "אזהרה אדומה" של חום קיצוני המהווה סכנת חיים. מדינה נוספת שנפגעה קשות מהחום הקשה היא ספרד.

חלק גדול מהערים במדינה אמורות לחוות טמפרטורות של מעל 40 מעלות. הרשויות הזהירו את התושבים שלא לשהות במרחבים לא מוצלים לזמן ארוך מדי. על פי שירות מזג האוויר הספרדי, גלי חום בחודש יוני הופכים לנפוצים יותר ויותר.

בין השנים 2000 עד 2025 נרשמו 10 גלי חום קיצוניים בחודש יוני, לעומת 2 בלבד במהלך 25 השנים שלפני כן. "ישנן עדויות לכך שגלי חום מתרחשים כעת בתדירות גבוהה יותר בתחילת הקיץ מאשר בעשורים קודמים", אמר רובן דל קמפו משירות מזג האוויר הספרדי. גם באיטליה נרשמו "אזהרות אדומות" בשערות ערים, בהן רומא, מילאנו, פירנצה, טורינו וונציה.