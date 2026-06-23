הפרת זכויות אדם? תלוי מי. בכירים באיחוד האירופי יארחו בימים הקרובים משלחת של בכירים ממשטר הטאליבן, על מנת לדון בדרכים לשיתוף פעולה ובניית אמון בין הצדדים.

זו הפעם הראשונה מאז חזר הטאליבן לשלטון באפגניסטן, שחלק מבכיריו יוכלו להיכנס לאיחוד האירופי ואף להיפגש עם בכירי האיחוד.

דובר משלחת הטאליבן, עבדול קאהר בלכי, אמר בהצהרה לתקשורת כי "סדר היום של הפגישות כולל דיונים על חידוש אפשרי של שירותים קונסולריים לאפגנים באיחוד האירופי, נוכחות קונסולרית וכן הצורך באמצעים לבניית אמון".

הביקור התאפשר לאחר שמשרד החוץ הבלגי הנפיק אשרות כניסה לאנשי הטאליבן ליום אחד, על מנת שיוכלו להיפגש בבריסל עם בכירי האיחוד האירופי.

הביקור מעורר ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם וחלק מחברי הפרלמנט האירופי, שהזהירו כי פגישה בין בכירי האיחוד האירופי לאנשי הטאליבן תנרמל את המשטר שהפר זכויות אדם, בעיקר זכויות נשים, מאז חזר לשלטון בשנת 2021.

שני מנהיגים בכירים בטאליבן נתונים לצווי מעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי, שהאשים אותם בפשעים נגד האנושות בשל רדיפת נשים ונערות. האיחוד האירופי הטיל סנקציות על מספר אנשים הקשורים למשטר הטאליבן.

כלת פרס נובל לשלום, מלאלה יוספזאי, שנורתה על ידי אנשי הטאליבן כאשר הייתה בת 15, אמרה כי "הטאליבן מחקו נשים ונערות מהחיים הציבוריים. אני מזועזעת ומוטרדת מאוד". חבר הפרלמנט האירופי, חואן פרננדו לופז אגילאר, ממפלגת הפועלים הסוציאליסטית, הוסיף כי "אני מזועזע. זוהי שערורייה מוחלטת ואובדן מוחלט של אמון ואמינות של האיחוד האירופי, כיצד הוא יכול להחזיק בסטנדרט כפול כזה?".