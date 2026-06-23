ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לאשר קיום אירוע להט"ב מטעם השירות, לבטל הזמנות ששוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה, כך דווח בחדשות 12.

האירוע הלהטב"י, כך טענו גורמים המעורבים בארגונו, בוטל ב"הוראה מלמעלה" ללא נימוק אחר.

לטענתם כל הבקשות שהציבו סורבו ובהן בקשה לשים באנר להט"ב על המסך בבניין השב"כ, בקשה להתקין שומר מסך במחשבים, בקשה לתלות דגלי להט"ב באולם האירוע וכן בקשה להשתמש במערכות הארגון לשם העברת תוכן ייעודי.

על פי הדיווח, זיני גם פועל לסגירת התא הגאה בשב"כ ואגף משאבי אנוש בארגון קיבל הנחיה להפנות את כל התקציב הייעודי לנושאי להט"ב לתקציב הכללי.

מהשב"כ לא נמסרה תגובה לדברים.