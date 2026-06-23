ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי הודיעה היום (שלישי) על מינויו של נעם שפירא לתפקיד מנהל מטה ההסברה הלאומי, לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו.

שפירא (44), סא"ל במילואים, נשוי ואב לחמישה, מתגורר בקיבוץ מירב. הוא בוגר סיירת מטכ"ל וביצע תפקידי ניהול ופיקוד מגוונים.

בשנים האחרונות עסק באופן אינטנסיבי בחיזוק ההסברה והתודעה בזירות השונות, הוביל שלל מאמצים תחת אגף המבצעים, להסברה בינ"ל, רתימת שותפויות אסטרטגיות לישראל וביסוס חופש הפעולה של צה"ל במלחמה.

השגרירה לשעבר חוטובלי אמרה "נעם מביא עימו יכולת ניהול, חשיבה אסטרטגית והבנת עומק בעולמות ההסברה לאחר שנים ארוכות בצה"ל. תפקיד מנהל מטה ההסברה הוא תפקיד מפתח במערך ואני בטוחה שיחד נוכל לפעול למען חיזוק מדינת ישראל אל מול האתגרים הניצבים בפנינו".