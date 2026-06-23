ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני, שב ותקף פעם נוספת את השדולה הפרו-ישראלית אייפאק, למרות הביקורת שספג מבכירי הקהילה היהודית בעיר.

"כאשר אני מדבר על AIPAC, אני מדבר על ארגון שתמך בסטטוס קוו, שנלחם בכל ניסיון להביא ביטחון אמיתי לאנשים - לא רק בפלסטין, אלא בחלקים נרחבים של האזור. וזה סטטוס קוו לא מוסרי", טען ממדאני.

הוא שב והאשים כי אייפאק "מוציאה מיליוני דולרים על פרסומות מטעות ומטעות במכוון, שמציפות את גלי השידור", אך ניסה להסביר שהוא מייחס זאת גם לשדולות אחרות. הוא שוב קשר בין פעולת השדולה לבין הקשיים הכלכליים של אמריקנים רבים.

בשבוע שעבר כינה ממדאני את השדולה "מפלצות" והשתמש במוטיבים אנטישמיים מובהקים. "עבור אייפאק, הדבר היחיד שמפחיד יותר מלאפשר לדמוקרטיה להתנהל כרגיל הוא סיום רצח העם ומלחמותיו של נתניהו. הם משקיעים מיליונים בכסף אפל כדי להשיג מטרה אחת: שמירה על כוחם כדי שיוכלו להסית אותנו אחד נגד השני", טען ממדאני.

הנאום הוביל לתגובות נזעמות בקהילה היהודית, כולל של הליגה נגד השמצה וארגונים יהודיים נוספים. "ראש העיר ממדאני, לכנות תושבים אחרים של ניו יורק 'מפלצות' הוא דבר מקומם ומסוכן, וההשפעה של דבריך חורגת הרבה מעבר לפוליטיקה", כתב מנכ"ל הוועד היהודי-אמריקני טד דויטש.

חבר הקונגרס היהודי ג'וש גוטהיימר מהמפלגה הדמוקרטית הצטרף לביקורת. "החליפו את המילה אייפאק במילה 'יהודים', ותקבלו את אחת מתיאוריות הקונספירציה האנטישמיות העתיקות ביותר שקיימות. זו לא ביקורת על לובי. זו הלבנת אנטישמיות מדוכן הנואמים שלך כראש העיר של עיר שבה חיים יותר ממיליון יהודים. השטות הזאת מסוכנת".