בחוקת מפלגת הדמוקרטים נכלל סעיף המעניק ליו"ר המפלגה, יאיר גולן, סמכות להזיז עד שני מועמדים למעלה או למטה ברשימת המפלגה, כך דיווח הפרשן עמית סגל.

הסעיף, שאושר לפני שבועיים, קובע כי הסמכות תופעל במקרה שבו ייקבע כי מועמדים מסוימים "יפגעו באופן ממשי בסיכוייה בבחירות".

לפי ההערכות, הסעיף נועד לאפשר לגולן לקדם את הפרובוקטור נאור נרקיס במקרה שיוצב במקום נמוך ברשימה.

מתמודדים במפלגה טענו כי המהלך עלול לפגוע בכל מהלך הפריימריז משום שהדבר פוגע בהכרעת תומכי המפלגה ובמועמדים שייבחרו במקומות גבוהים - אם בחירתם תהיה למורת רוחו של היו"ר.