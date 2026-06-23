האלוף (במיל') יצחק בריק מציג בראיון לערוץ 7 בוועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון, ניתוח קודר של המצב הנוכחי בחזיתות השונות.

כאשר הוא נשאל על המתרחש בגבול לבנון, בריק אינו מסתיר את תחושותיו הקשות ומבהיר כי הדבר תואם במדויק את אזהרותיו המוקדמות. הוא מתאר מציאות שבה הצבא הוקטן לממדים שאינם מאפשרים לו להגיע להכרעה ברורה, בעודו נאלץ להתמודד עם שחיקה מתמשכת של כוחותיו. "המצב עצוב מאוד. אנחנו למעשה מחוץ לתמונה משום שהאיראנים נכנסו לתמונה ובהסכם עם ארה"ב עם יקימו ועדת תיאום ויחליטו על נסיגת צה"ל משטח לבנון לגבול הצפון".

בבואו להציע פתרונות מעשיים למשבר הנוכחי, טוען בריק כי מדינת ישראל החמיצה הזדמנויות משמעותיות לפעול בצורה נכונה בשלבים מוקדמים יותר, מה שהיה יכול להוביל לתוצאה טובה בהרבה. בנקודת הזמן הנוכחית, הוא ממליץ על שינוי היערכות אסטרטגי ומעבר לקווי הגנה ברורים שיאפשרו להגן באופן האופטימלי על יישובי הצפון, תוך ניהול מאבק דיפלומטי עיקש מול הממשל האמריקאי.

"אנחנו צריכים להתייצב על הקו הההוב, שמגן על יישובי הצפון בטווח של עשרה קילומטרים, ולהישאר שם. במקביל לעשות הכל כדי להסדיר את זה מול ארה"ב", מדגיש בריק.

חלק מרכזי בניתוח שלו מוקדש למערכת היחסים המורכבת עם ארצות הברית ולמדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ. לטענתו, השינוי במדיניות האמריקאית והנכונות להגיע להבנות עם איראן נובעים מלחצים פנימיים ובינלאומיים כבדים המופעלים על הממשל, בעיקר בעקבות חסימת מצרי הורמוז.,

בריק מתאר תרחיש מדאיג שבו איראן הופכת למעצמה דומיננטית וחזקה, בעוד ישראל מאבדת את התמיכה האמריקאית הקריטית. "טראמפ היה משוכנע שאנחנו הולכים להכריע את האיראנים וזה לא קרה. היה לו לחץ מאוד גדול מבית והוא גם עומד בפני בחירות אמצע. הוא החל לחפש איך יוצאים בכל מחיר מהמלחמה והחליט לוותר על הכל. הוא הופך את האיראנים למעצמה כלכלית במזרח התיכון, למעצמה גרעינית, למעצמת טילית. אם נוסיף לזה את הסיפור של הברית אסטרטגית, של מצרים, טורקיה, סודן, פקיסטן, הרי הולך להיווצר איום שמדינת ישראל מעולם לא עמדה בפניו, תוך שאנחנו מאבדים את ארצות הברית, שהולכת לברית עם איראן על חשבונה של ישראל".

בריק מפנה אצבע מאשימה ישירה לעברו של ראש הממשלה. "אני אומר לבנימין נתניהו, רד מהגג, אל תתעסק רק בהווה אלא גם בעתיד כי הוא הולך להיות גרוע יותר מאי פעם. אנחנו במצב הביטחוני הגרוע ביותר מאז ומעולם. בלבנון תיאבק על הקו הצהוב כדי שלא יפנו אותך משם. כך גם בעזה. לך לארה"ב, דבר עם טראמפ, ותעשה הכל כדי לשכנע אותו שהוא עושה טעויות גדולות - שלך יש חלק בהם".

לצד הביקורת הקשה על ההנהגה הנוכחית, בריק מביע דאגה עמוקה גם מהיעדר חלופה מנהיגותית ראויה במפה הפוליטית הקיימת. הוא מצביע על הריסוק הפנימי בחברה הישראלית כגורם הפוגע בחוסן הלאומי ומקשה על ביצוע המהלכים הנחוצים לשיקום הצבא והמדינה.

לדעתו, יש צורך בהחלפה מוחלטת של כל ההנהגה שהובילה למצב הנוכחי, ובהצמחת דור חדש של מנהיגים. "יש לי המון ביקורת על ביבי, אבל כשאני מסתכל על המחליפים, אני מאוד מוטרד. אני לא מוצא מישהו שיהיה מסוגל לקחת את המושכות ולשנות את הכיוון - אדם שיש לו תפיסה אסטרטגית לאומית כוללת, שמסתכל קדימה ל-15 שנים".