הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר הבוקר כי חיילי צה"ל צריכים לעמוד בראש סדר העדיפויות של המדינה, והדגיש כי יש להעניק להם קדימות בהחלטות ובמשאבים.

דבריו נאמרו ברקע אישור "חוק יסוד: לימוד תורה" בקריאה ראשונה בכנסת, והתפרשו כהתייחסות עקיפה למהלך.

בפתח דבריו ציין הרמטכ"ל כי היום מציינים אלף ימים לפרוץ המלחמה, שאותה הגדיר "הארוכה בתולדותינו". לדבריו, "מלחמה שהחלה במחדל ובאסון הנורא בתולדות מדינת ישראל. מתוך האסון קמנו, התאוששנו והובלנו מערכה שהביאה להישגים חסרי תקדים בתולדות המדינה".

הוא שיתף בדבריו: "אתמול השתתפתי בטקס הממלכתי לציון 20 שנים למלחמת לבנון השנייה. התאריכים הללו הם אומנם ציוני זמן סמליים, אך הם מאוד משמעותיים לזכרון, ללמידה והפקת לקחים".

עוד אמר כי "איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות. אנחנו מצויים בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה. כל הזירות עדיין פעילות ברמות עוצמה משתנות ובכל זירה מתקיימים תהליכים עיצוביים. הזירות מחוברות ביניהן וכל פעולה באחת עשויה להשפיע על האחרת. בכל גזרה אנחנו צריכים להמשיך להיות דרוכים וערוכים להסלמה מהירה ולחזרה מיידית ללחימה לטובת העמקת הישגינו ולניצחון".

הוא הדגיש כי "לצד הדריכות והמשך סיכול האיומים, חובה עלינו לנצל את התקופה הקרובה לצמצום השחיקה, טיפול באנשים ושיפור הכשירות המבצעית".

לצד זאת הדגיש כי "הישגי המערכה הרב זירתית הגיעו בזכות הנחישות וההקרבה של מגיני המדינה. שומרי החומות המונעים מתוך תחושת שליחות לאומית הם בראש וראשונה הלוחמים והלוחמות בחזית ומאחוריהם כלל המערכים התומכים בצה"ל.

לסיום אמר כי "החיילים והמפקדים בסדיר, בקבע ובמילואים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, ראוי ונכון שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות לקבל את הערכת המדינה בהחלטות ובמשאבים תוך דאגה להם, למשפחותיהם ועתידם".