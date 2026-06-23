שוטרי מחוז ש"י עצרו היום (שלישי) לחקירה את יו"ר ועדת המעקב העליונה לשעבר וח"כ לשעבר מוחמד ברכה, בחשד לעבירת הסתה לטרור בעקבות נאום שנשא בשנת 2022.

המעצר בוצע במסגרת חקירה המתנהלת ביל"פ שומרון, ולאחר קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לחוק, בחשד לביצוע עבירת הסתה לטרור לפי חוק המאבק בטרור.

לערוץ 7 נודע כי ברכה סירב להגיע לחקירה בתחנת אריאל, בטענה כי העיר אינה מצויה שטח מדינת ישראל. בעקבות כך, הוציאה המשטרה צו מעצר והביאה אותו לחקירה. בתום חקירתו, הובא ברכה בפני ביהמ"ש שהטיל עליו תנאים מגבילים ושחרר אותו.

החקירה עוסקת בהתבטאויות פומביות שנשא בשנת 2022 בזמן בו כיהן במשרה ציבורית. על פי החשד, במסגרת נאום שנשא בעצרת, הושמעו דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור, לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל.

לאחר שהוגשה תלונה בעניין זה, נבחנו החומרים והתקבלו האישורים הנדרשים לפתיחה בחקירת הסתה מהפרקליטות.

"משטרת ישראל תמשיך בפעילותה הנחושה נגד כל גילוי של הסתה, תמיכה או הזדהות עם טרור ותמצה את הדין עם כל מי שיעודד, ישבח או יהלל מעשי טרור ואלימות. המשטרה תמשיך לפעול בשיתוף כלל גורמי האכיפה והביטחון לשמירה על ביטחון הציבור ועל שלטון החוק", נמסר מטעם המשטרה.