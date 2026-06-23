טלטלה בצמרת רכבת ישראל: סמנכ"ל חטיבת המטענים, ישראל מרקו, יסיים את תפקידו ובשלב זה יעבור לתפקיד אחר בחברה. זאת לאחר שבשבוע שעבר נפלו צינורות ענק מרכבת משא על המסילות באזור חיפה, וגרמו לשיבושים קשים בתנועת הרכבות.

מיד לאחר האירוע הוצא מרקו לחופשה כפויה, ומדיווח החברה לבורסה עולה כי ממלא מקום מנכ"ל רכבת ישראל, אבנר פלור, החליט גם על הקמת ועדת בדיקה מיוחדת.

בדיווח החברה צוין כי ההחלטה להקים את הוועדה התקבלה גם על רקע אירוע נוסף שהתרחש באוגוסט 2025.

באותו מקרה נפגעה תשתית קריטית של כבלי חשמל במהלך נסיעת רכבת מאשדוד לכיוון חיפה. מרקו עצמו נכח בזירת האירוע והורה לרכבת להמשיך בנסיעתה, דבר שהוביל לקריעה נוספת של הכבלים ולהחרפת הנזק.