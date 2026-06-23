יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, אמר היום (שלישי) בכנס סגור של האוניברסיטה העברית כי במידה ותהיה שעת חירום שבמסגרתה לא ניתן לקדם בחירות חופשיות ושיווניות ונגישות לכל הבוחרים - "דחייה מוגבלת, מפוקחת ומנומקת עשויה להיות מוצדקת - ובלבד שלא תהפוך לכלי בידי השלטון להאריך את כהונתו".

בדבריו התייחס סולברג לאתגרים חסרי התקדים שעומדים בפני מערכת הבחירות הבאה - מהמלחמה והפינוי המתמשך של תושבים מבתיהם, דרך השסע החברתי ועד השפעת הבינה המלאכותית.

בהמשך חשף יו"ר הוועדה כי עוד בטרם נכנסה המדינה לתקופת בחירות רשמית כבר נרשם עומס חריג בעתירות הנוגעות לתעמולת בחירות. "עוד לא נכנסנו לתקופת הבחירות ואף על פי כן כבר לפני שבועיים-שלושה עקפנו את מערכת הבחירות הקודמת" אמר.

לדבריו, נדונו בפניו עד כה כ-70 הליכים בתחום תעמולת הבחירות - יותר ממספר ההליכים שנדונו במערכת הבחירות הקודמת עד יום הבחירות עצמו.