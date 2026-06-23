מכבי תל אביב זכתה הערב (שלישי) בפעם ה-58 באליפות המדינה בכדורסל לאחר שגברה על היריבה העירונית, הפועל תל אביב, בתוצאה 79:83.

הניצחון במשחק הרביעי חתם את סדרת הגמר בתוצאה 1:3 לטובת חניכיו של עודד קטש, כאשר כזכור, בעונה החולפת לא הוכרזה אלופה בישראל בעקבות אירועי מבצע "12 הימים".

המשחק החגיגי בהיכל סיפק דרמה רוויית תהפוכות ויצרים, שבסיומה הקפטן ג'ון דיברתולומיאו זכה להניף פעם נוספת את התואר המקומי.

פתיחת ההתמודדות התאפיינה בקצב קשוח, כאשר שתי היריבות סירבו לאפשר אחת לשנייה לבצע בריחה משמעותית. עודד קטש העלה בחמישייה שלו את איפה לונדברג, ג'ון דיברתולומיאו, וויל ריימן, ג'יילן הורד ורומן סורקין, בעוד שאצל דימיטריס איטודיס פתחו וסיליה מיציץ', ים מדר, תומר גינת, איש וינרייט וטאי אודיאסי.

המומנטום נע מצד לצד ולאחר ארבע דקות של כדורסל הלוח הראה 6:8 לטובת האדומים. שלשה מדויקת של קלארק הפכה את התוצאה ל-11:14 עבור הצהובים, שהצליחו לשמור על הובלה קטנה, אך סל אדום עם שריקת הסיום של הרבע הראשון הוריד את הקבוצות לראשונה לספסלים כשהתוצאה עומדת על 20:22 למכבי.

המגמה ההפכפכה החריפה עם תחילת הרבע השני. ריצת 0:5 מהירה של הפועל העבירה את היתרון אליה וקבעה 22:25. הלחץ על הפרקט נמשך, ושלשה של קוק הגדילה את הפער לטובת האדומים ל-29:35. תגובה מהירה מעבר לקשת של איפה לונדברג צימקה את הפיגור הצהוב לשתי נקודות בלבד. רגע לפני הירידה להפסקה, עבירה של הנקינס על מיצ'יץ' כשלוש עשירות השנייה לסיום העניקה להפועל זריקה מהקו. מיצ'יץ' דייק פעם אחת וקבע יתרון מינימלי להפועל במחצית, 42:43.

בחזרה למגרש, שחקני מכבי פתחו בריצה טובה שסידרה להם יתרון 50:55. מנגד, ים מדר שמר על הפועל קרובה עם שלשה שצימקה ל-55:58. האדומים המשיכו להילחם ולקראת סיום הרבע השלישי ביצעו מהפך נוסף, הודות לסל של מדר על הבאזר, שקבע 62:64 להפועל לקראת עשר הדקות המכריעות.

הרבע הרביעי הציג כדורסל מהיר ואינטנסיבי במיוחד, כשההובלה מחליפה ידיים כמעט בכל התקפה. ארבע דקות בתוך הרבע מכבי אחזה ביתרון זעיר של 69:70, ובהמשך נקודות של בריסט העלו את הצהובים ל-71:74. ברגעי ההכרעה של הדרבי, לונדברג לקח אחריות ועם פעולות גדולות בקלאץ' העלה את קבוצתו ל-76:81. הפועל סירבה להרים ידיים ושלשה ענקית של מדר, 16.2 שניות לסיום, הורידה את ההפרש ל-79:81 בלבד. אלא שבשניות שנותרו על השעון, רומן סורקין חתם את התוצאה עם שתי נקודות מהשדה שסגרו עניין והבטיחו את הניצחון ואת צלחת האליפות.