אורי זכי נגד בצלם ערוץ כנסת

אורי זכי, לשעבר יו"ר הנהלת מרצ, מתח ביקורת חריפה על ארגון בצלם ואמר כי הוא מתבייש בכך שהיה קשור אליו בעבר. בריאיון לערוץ כנסת הגדיר את הארגון "אנטי-ישראלי" וטען כי הקצין לאורך השנים.

"אג'נדה אנטי-ישראלית, בצלם בעיניי - אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו בכלל ארגון ישראלי. זו בושה וחרפה", אמר זכי. לדבריו, "אני ממש מתבייש שהייתי קשור אליו".

זכי הסביר כי בעבר הזדהה עם פעילות הארגון, בין היתר כאשר, לדבריו, קידם ערכים שהתבססו על דרכו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין.

עם זאת, הוסיף כי "ארגון שמדבר על אפרטהייד במדינת ישראל, בזמן שיושב מנסור עבאס בקואליציה, מראה שזה ארגון שהוא פשוט אנטי-ישראלי, שעובד נגד ישראל".

עוד אמר כי "בצלם הפך להיות ארגון הרבה יותר קיצוני", והזכיר כי בעבר גם יו"ר מפלגת העבודה לשעבר עמיר פרץ היה חבר במועצה הציבורית של הארגון. "דברים השתנו, מה אפשר לעשות?", הוסיף.