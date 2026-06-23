"הייתי בן תשע, לא ידעתי עברית": הווידוי המרגש של ישי ריבו על הבמה צילום: דוברות

מאות משתתפים לקחו חלק הערב בטקס חלוקת תארים באקדמית דתית לחינוך שאנן בחיפה במהלכו חולקו תארי ראשון ושני למאות סטודנטים וסטודנטיות בוגרי המכללה בחוגים והמסלולים השונים.

במהלך האירוע בהנחיית סגנית הנשיא ד"ר אסתר כלפון, העניק נשיא המכללה פרופ' אבי לוי את אות "עמית לשם כבוד" לרבנית ימימה וליוצר ישי ריבו.

היוצר ישי ריבו ציין הודה על קבלת התואר וסיפר בהתרגשות: "הייתי בן תשע כשעליתי ארצה, ובאותם ימים עדיין לא ידעתי לדבר עברית היטב, אבל ידעתי דבר אחד שארץ ישראל היא הלב של העם היהודי. דרך התפילות בבית, דרך הסיפורים ששמעתי ודרך הגעגועים לציון, למדתי אט אט את השפה היפה הזאת שלנו. עם השנים זכיתי ליצור בה, לשיר בה, ובחסדי ה' גם להקים כאן את ביתי ואת משפחתי בארץ ישראל. בכל פעם מחדש אני מתרגש לראות כיצד יהדות, מנגינה וגעגוע מצליחים לחבר ולגשר ביננו על מרחקים ולגלות עד כמה אנחנו באמת עם אחד.

אני מודה על כך בכל יום מחדש לבורא עולם על כל הטוב שזכיתי לו, להוריי היקרים שחינכו אותי לאהבת התורה, העם והארץ מתוך אמונה, מסירות ואהבה, ולאשתי האהובה יעל שצועדת איתי את הדרך הזאת בכל יום מחדש בסבלנות, בחכמה ובאהבה אין־סופית. תודה לילדיי, שהם הקהל החשוב ביותר שלי, ומקבלים באהבה גם את הפעמים הרבות שבהן אני נעדר מהבית. תודה לכל הקהל שמלווה אותי לאורך השנים, ותודה לכם על הכבוד הגדול הזה", הוסיף.

הרבנית ימימה מזרחי מקבלת את התואר דוברות שאנן

הרבנית ימימה מזרחי שהודתה על קבלת התואר ציינה: "יש סרטונים ברשת שאני כל כך אוהבת. רואים בהם חייל יושב על טנק ואומר למורה שלו: 'המורה, את זוכרת שאמרת לי שלא ייצא ממני כלום?'. ואז אתה מבין מחדש מיהו עם ישראל. 'מי מנה עפר יעקב?' צריך למנות את הילדים המתוקים כמי שמונה מעות. אין יקרים ויקרות יותר מילדי העם הזה. אין נודניקים מהם, אין וכחנים מהם, ואין מופלאים מהם. את זה כבר ידע משה רבנו לפני אלפי שנים.

לכן אני רוצה לברך אתכם בברכת ההפטרה: 'ומה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך'. כשמסביב הכול כאוס, אתם ממשיכים לעשות משפט, להחזיק מסגרת, ללמד, לחנך ולכוון. 'ואהבת חסד', זו היכולת לחרוג מן השגרה כשצריך, לראות את הפנים שמולכם, לזהות את הכאב ולהבין מה עובר על הילד או הילדה, ולהיות שליחים נאמנים עבורם. 'והצנע לכת', כי להיות מורה היום זו צניעות אדירה. צניעות מול ביקורת בלתי פוסקת, צניעות מול הורים שלא תמיד מבינים את גודל שליחותכם, ולעיתים גם צניעות מול שכר שאינו משקף את ערך עבודתכם. אני רוצה לברך אתכם בכוח, באומץ ובאמונה. היו חדורי שליחות. אתם הכוהנים של הדור הזה. וכפי ששר ישי ריבו: 'והכוהנים והעם העומדים בעזרה'. וכשרואים אתכם יוצאים יום־יום אל שליחותכם, אי אפשר שלא לומר: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'", סיכמה.