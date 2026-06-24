הסנאט האמריקני אישר הלילה החלטה הקוראת לנשיא דונלד טראמפ לעצור את המלחמה באיראן ולהסיג את כל כוחות הצבא האמריקני מהמזרח התיכון.

ההחלטה עברה ברוב של 50 תומכים מול 48 מתנגדים. החלטה דומה כבר אושרה בבית הנבחרים בתחילת החודש.

בשלב זה מדובר בהצבעה סמלית שאינה מחייבת, כפי שמדגישים בממשל טראמפ. עם זאת, התוצאה משקפת מפלה פוליטית לנשיא, לאחר שארבעה סנאטורים רפובליקנים חברו למחנה הדמוקרטי והצביעו בעד המהלך, לצד שני רפובליקנים שנמנעו ודמוקרט אחד שהתנגד.

הנשיא טראמפ תקף בחריפות את ההחלטה ובחשבון ה-Truth Social שלו כתב: "אז, יש לי את איראן על הקרשים, מוכנה ליפול ולהיכנע, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, מכבדת בטירוף את ארה"ב ואת הנשיא שלה - אותי. הסנאט של ארה"ב מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע על 'חוק סמכויות המלחמה', כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם שארה"ב לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב להפסיק. במעשה הזה, הם פשוט הגישו סיוע וסעד לאויב".

טראמפ הוסיף כי הסנאטורים שהצביעו בעד המהלך הפכו את עבודתו לקשה יותר, אך הבהיר: "אני אשלים אותה, כך או אחרת, כי אני תמיד משלים את העבודה!".