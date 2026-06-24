סקר חדש של מכון המחקר "איפסוס" חושף שפל בפופולריות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ומצביע על כך שרק אחד מכל ארבעה אמריקנים מאמין שהמלחמה נגד איראן הייתה שווה את מחירה.

הנתונים מעוררים דאגה במפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות אמצע הקדנציה שיתקיימו בנובמבר, כאשר שיעור התמיכה בטראמפ צנח ל-34% בלבד - חזרה לנתון השפל של קדנציה זו, לעומת 47% בתחילתה.

על פי ממצאי הסקר, רק 23% מהמשיבים (וביניהם רק חצי מהרפובליקנים) סבורים שארצות הברית נמצאת כעת בעמדה חזקה יותר מול איראן, בעוד 35% מאמינים שמעמדה נחלש.

בנוסף, רק 24% מהאמריקנים חושבים שהמלחמה הייתה שווה את העלויות במחירי האנרגיה, לעומת כחצי מהנשאלים שקבעו כי העימות לא היה שווה את המחיר.

הסקר מציג גם חוסר אמון נרחב ביציבות ההסכם שנחתם עם איראן: כ-63% מהאמריקנים (כולל כמחצית מהרפובליקנים ו-80% מהדמוקרטים) חושבים שלא סביר שמזכר ההבנות עליו חתם טראמפ יוביל לשלום מתמשך. מנגד, רק 18% מהציבור רואים בתרחיש של שלום קבוע כסביר.

נתונים אלה תואמים למגמה מסקרים קודמים; סקר "איפסוס" שפורסם בתחילת מאי בעיתון ה"וושינגטון פוסט" הראה כי 61% מהמשיבים סברו שהשימוש בכוח צבאי באיראן היה טעות, בעוד רק 20% הגדירו את הפעולות האמריקניות כמוצלחות.