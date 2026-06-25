הדס לוינשטרן התארחה בעמדת ערוץ 7 בכנס 'בכל לבבך' בבנייני האומה בירושלים וסיפרה כיצד היא עצמה מרגישה נטענת ברוחניות באירוע.

את התחושות שלה היא מסבירה דרך דוגמה מאוד רלוונטית לימינו. "כשמטוסים של חיל אוויר עושים מבצע קרוב אז הם מתדלקים, טסים למבצע וחוזרים. אבל מה קורה כשהמבצע הוא באיראן? הם צריכים לתדלק באוויר. אני מרגישה שהגענו לכנס הזה כדי לתדלק באוויר. מרגישים שהתורה משתנה. זה גדול יותר מהכנס של השנה הראשונה או השנייה למלחמה. אני מרגישה את הבשלות. יש משהו בתורה של לפני חורבן ותורה של אחרי חורבן. המלחמה הזו לקחה את האמונה של בתי המדרש שלנו והביאה אותה לכל האוכלוסייה".

הדס, שאיבדה את בעלה רס"ם (במיל') אלישע לוינשטרן ז"ל בקרבות בעזה, המשיכה ואף התחתנה בשנית והיא מרגישה שהאמונה שלה נטועה בחצי הכוס המלאה. "אני מגיעה מתוך היש. זאת אומרת, האובדן הוא חלק ממני, אבל אני מנסה לא לתת לו את קדמת הבמה. השיעורים שלי הם עם הרבה הומור, בעיקר הומור עצמי, והרבה דוגמאות שנשים מתחברות אליהן. זו בחירה וזאת עבודה".

אלישע, עדיין נוכח בשיחות שלה. "אני סיימתי את השיחה במשהו שאלישע היה אומר לי. דיברתי על העייפות, שכשהיינו צעירים, הייתי מאוד עייפה פיזית והייתי אומרת לו את זה והוא היה אומר בתגובה: 'את יפה'. זה מה שאני חושבת שנשות ישראל צריכות לשמוע".

הנישואים להוד לפני מספר חודשים, לדבריה, רק מצמיחים אותה. "זה שינה הכל. יש לי הרבה יותר עוגן. החוסר של אלישע שהוא היה אינסופי ובלתי נסבל - הוא לא נפתר או נמחק בזה שהתחתנתי - אבל כן יש קומות חדשות. מאז שהתחתנתי עם הוד אני מלמדת פי שניים תורה".