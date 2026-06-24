החופה המרגשת של מרים ואופק צילום: יוחאי סמט

מרים שני איבדה את בעלה סרן אורי שני ז"ל בשבעה באוקטובר. אמש (שלישי) היא התחתנה עם אופק - מפקדו של אורי ממסלול ההכשרה ביחידת אגוז.

במהלך החופה נשא החתן דברים מרגשים. "אורי איתנו בכל שלב ומלווה אותנו בכל צעד וגם היום. מרים ואני הולכים להקים בית יחד. קומה שנייה על יסודות איתנים נעוצים עמוק בקרקע. תודה על הקומה הראשונה. תודה על הכל.

איזה מן עולם זה - שגלגל החיים לא עוצר. עולם שבו אור וחושך משמשים בערבוביה, שרב הופך לתלמיד, ומפקד הופך לשותף לדרך. מעגלים שנסגרים ונפתחים ללא הרף. יש אבנים כאלה, שבטח רובן, נשברו לאלפי רסיסים קטנים והחיבור שלהם מחדש הוא סיפור חייה של האומה הזאת - של עם ישראל. 'אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא אחי חצבת, כי מן האבנים האלה ייבנה מקדש'".

דבריו המרגשים של אופק בחופה באדיבות המשפחה

בעת אירוסיהם של השניים אמר אביו של אורי, יהושע שני, כי בין השניים יש "חיבור מרגש שממשיך את הדרך, הערכים והאחווה העמוקה שהיו ביניהם".

"אנו מאמינים שגם ברגעים הללו הוא שמח איתנו, מחזק ומלווה מלמעלה", הוסיף.