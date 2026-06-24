מסמך מודיעיני שפורסם בכאן חדשות חושף את התמיכה שקטאר מעניקה לאיראן כדי לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות המוטלות עליה.

המסמך, שנכתב בעת האחרונה על ידי ארגון מודיעין זר, מגולל לפרטי פרטים כיצד הפכה קטאר לערוץ מרכזי עבור המשטר האיראני להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית מאז ביטול הסכם הגרעין בשנת 2018 וגם אחרי טבח 7 באוקטובר.

כך, משנת 2018, פעלה קטאר להרחבת נתיבי הסחר הימיים עם איראן וכיצד הסחר בין שתי המדינות זינק בעשרות אחוזים בשנים אלה. בתחום האנרגיה הרקיע שחקים שיתוף הפעולה בין הצדדים, בין היתר באמצעות הסכם לייצוא חשמל מאיראן לקטר.

מהדוח עולה כי קטאר היא מדינת מפתח בהפשרת הכספים האיראניים המוקפאים, וכי הכספים הראשונים שאמורה איראן לקבל במסגרת המשא ומתן עם ארצות הברית הם שישה מיליארד דולרים שנמצאים בקטאר. הבנות בין נגידי הבנקים של שתי המדינות על שחרורם של הכספים הושגו כבר באוקטובר 2024, אך ארצות הברית מנעה אז את המהלך. מהמסמך עולה כי כספים אלה מיועדים למימון טרור ולא לשגשוג כלכלי.

בנוסף לתחום הכלכלי, קטאר אף מסייעת לאיראן להתעצם מבחינה צבאית. מהמסמך עולה תמונה מטרידה שלפיה נתונים רשמיים של המועצה הלאומית לתכנון בקטאר מראים אספקה קבועה של חומרים דו-שימושיים לאיראן. בין היתר סופקו שמנים שיכולים לשמש לדלק רקטי, חומרי נפץ וכלי שיט, ומימן בכמויות חריגות שיכול לשמש גם הוא דלק לרקטות ולכלי טיס בלתי מאוישים. סופקו גם מוטות ופרופילי אלומיניום, המשמשים לבניית שלדות של כטב"מים, ומנועי בוכנה פנימיים, שהם רכיבים בעלי פוטנציאל לשימוש ישיר בייצור כטב"מים.

לנוכח הממצאים, המסקנה המובאת במסמך המודיעיני היא שקטאר פוגעת ישירות באינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית, ישראל ומדינות ערב, ולכן יש לנקוט צעדים קונקרטיים נגד פעילותה.