תוצאות הפריימריז במפלגה הדמוקרטית במדינת ניו יורק שהתקיימו הלילה (רביעי) קובעות כי נציג הזרם הפרוגרסיבי, בראד לנדר, ניצח את חבר הקונגרס המכהן דן גולדמן.

לנוכח התוצאות, ניתן לטעון שהמנצח הגדול בפריימריז הוא ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, ששלושת המועמדים בהם תמך - לנדר, דריאליסה אבילה שווילר וקלייר ולדז ניצחו בפריימריז - וכולם מחזיקים בקו אנטי-ישראלי. השלושה יובילו את רשימת המפלגה הדמוקרטית בבחירות לבית הנבחרים בנובמבר הקרוב.

ההתמודדות הישירה בין לנדר לגולדמן - שניהם בני הקהילה היהודית - ריכזה עניין רב ברחבי ארצות הברית והתמקדה במידה ניכרת בעמדותיהם כלפי מדינת ישראל ופעילותה של השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק.

גולדמן מחזיק בעמדות פרו-ישראליות, בעוד שיריבו לנדר, שזכה לגיבויו של ראש העיר ממדאני, ידוע כמבקר חריף של מדיניות ממשלת ישראל ושל איפא"ק.

בשבוע שעבר הורחק גולדמן מבית קפה ברובע ברוקלין, לאחר שבמקום נטען כי העסק אינו משרת "תומכי רצח עם" - אירוע שעורר גל גינויים נרחב, כולל מצדו של המועמד המנצח לנדר.

במקביל לניצחונות הללו, הבחירות המקדימות של הדמוקרטים במדינה הניבו הישגים גם למספר מחוקקים המזוהים עם הקו הפרו-ישראלי. בין היתר נרשמו ניצחונות לריצ'י טורס, המכהן מטעם המחוז ה-15 בברונקס, לגרייס מנג המייצגת את מחוז קווינס, וכן לג'ורג' לטימר וג'ורג' סוואזי.