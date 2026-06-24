משרד האוצר גיבש מתווה שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי החסות ואשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח.

המהלך קודם על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביוזמה משותפת עם ח"כ צבי סוכות, שנחשף להיקף המצוקה של בעלי העסקים ולהשלכות הפרוטקשן.

על פי המתווה שיובא לאישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזכו לשיפוי במנגנון שינוהל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק.

על פי נתוני דו"ח מבקר המדינה מאפריל 2026, תופעת הפרוטקשן פוגעת קשות במשק, כאשר סקר של ארגון הקבלנים והבונים במחוז תל אביב והמרכז העלה כי 87% מהקבלנים בארץ נאלצו לשלם דמי חסות.

כיום, בעלי עסקים רבים נמנעים מהגשת תלונות מחשש לפגיעה ברכושם, החשש גובר במקום בו חברות הביטוח מחריגות כיסוי לנזקים מסוג זה, כך שבעלי העסקים נותרים מול שוקת שבורה.

על מנת לוודא שהמתווה מממש את יעדיו ולא יצור השלכות שליליות בין היתר על שוק הביטוח, בשלב זה הוא יפעל למשך במשך תקופה של עד חצי שנה ולאחר מכן יוסקו מסקנות להמשך במטרה להעניק רשת ביטחון כלכלית לבעלי עסקים שייפגעו, לעודד הגשת תלונות במשטרה ושיתוף פעולה עם רשויות האכיפה, ובכך גם לחזק את ההרתעה ולסייע במיצוי הדין עם העבריינים.

הוצבו שלושה תנאים המרכזיים לזכאות לפיצוי: אם נגרם נזק פיזי וישיר לרכוש העסק כתוצאה מעבירת פרוטקשן, אם בעל העסק מחזיק בפוליסת ביטוח, אך אינו זכאי לקבל מחברת הביטוח שיפוי על נזק זה וכן אם הנפגע הגיש תלונה רשמית במשטרת ישראל בגין עבירת הפרוטקשן ובגין הנזק.

הפיצוי ינתן למקרים שקרו רק אחרי כניסת המתווה לתוקף, ועבור תיקון לנזק שבוצע בפועל לאחר בחינת עמידה בתנאי הזכאות על ידי רשות המיסים. לצורך יישום המתווה יקצה משרד האוצר 30 מיליון שקלים.

"העמידה לצד נפגעי הפרוטקשן הוא אינטרס לאומי, ולכן קידמנו אותו תחת אחריות משרד האוצר עד למיגור מוחלט של התופעה ע"י המשטרה ומערכות האכיפה. אני אומר לחקלאים ולבעלי העסקים: יש לכם גב מהמדינה, אל תיכנעו לאלימות, אתם עומדים בחזית בשם כל אזרחי מדינת ישראל ואנו עומדים לצידכם", אמר השר סמוטריץ'.

ח"כ סוכות הוסיף "בחודשים האחרונים נחשפתי מקרוב במספר סיורים שערכתי בצפון, למצוקה האיומה של בעלי העסקים שנותרו מול שוקת שבורה לאחר שחברות הביטוח הפנו להם גב, והבנו שהמדינה חייבת להתערב באופן מיידי. מהיום, אנחנו מעניקים להם רשת ביטחון כלכלית ואומרים להם בצורה הברורה ביותר: אתם לא לבד, אל תיכנעו לסחיטה. הפיצויים הללו יאפשרו לבעלי העסקים לפנות למשטרה ללא מורא, ויחד נחזיר את המשילות, נחזק את ההרתעה ונמגר את הפרוטקשן. אני מודה ליו"ר המפלגה השר בצלאל סמוטריץ' על ההירתמות המהירה והטיפול בנושא".