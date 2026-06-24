מחווה מיוחדת למשפחתו של איתמר אלוס ז"ל דוברות המשטרה

מפקד מרחב נגב, תנ"צ אמיר קליין, הגיע לפגוש את בני משפחתו של רנ"ג איתמר אלוס ז"ל שלחם באומץ בקרבות עם מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר באופקים ונפטר בינואר השנה.

במהלך המפגש מסר תנ"צ קליין לאלמנתו, אסתר, וכן להוריו, מרגלית ושלמה, את כלי הנשק האישי ששימש את איתמר בקרבות הבלימה הקשים מול המחבלים.

לצד הנשק, הוענקה למשפחה השכולה כרית הנצחה רשמית ועליה מוטבעים הסמלים והעיטורים שצבר במהלך שירותו הממושך בארגון.

במשטרה ציינו כי מעשיו של אלוס באותו יום הצילו חיים רבים והותירו חותם עמוק בקרב תושבי אופקים, אזרחי ישראל וחבריו לשירות.

קליין אמר במהלך המפגש, "משטרת ישראל עטפה את המשפחה ותמשיך ללוות, לחבק ולחזק אותה גם בהמשך הדרך. איתמר לא היה רק שוטר אמיץ, אלא אדם ערכי, מסור ובעל אהבת אדם, אשר ברגע האמת בחר לרוץ אל הסכנה כדי להציל אחרים".

עוד הוסיף, "איתמר הותיר אחריו מורשת של אומץ לב, נתינה ואחריות. את זכרו לא ננציח רק בטקסים ובסמלים, אלא בעיקר בדרך שבה נמשיך לשרת את הציבור ולפעול לאור הערכים שבהם האמין. מורשת הגבורה שלו תמשיך ללוות את שוטרי משטרת ישראל ותשמש מקור השראה לדורות של שוטרים ולוחמים".

במחוז הדרומי של המשטרה הדגישו כי ימשיכו ללוות את משפחות הנופלים ולשאת בגאווה את מורשתם של השוטרים שנפלו בעת מילוי תפקידם.