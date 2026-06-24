הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים אתמול (שלישי) מפגש עם רבנים מישיבות ההסדר בשל המתח שנוצר בין צה"ל לישיבות לאור הפיילוט לשילוב לוחמות בחיל השיריון.

בפתח המפגש הביע הרמטכ"ל הערכה עמוקה על פועלן המתמשך של הישיבות והמכינות בחינוך ובעידוד הגיוס לשירות משמעותי בכלל ולשירות קרבי בפרט וציין את התרומה המכרעת ואת ההקרבה הגדולה של תלמידי הישיבות והמכינות לצה"ל לאורך השנים, וביתר שאת בתקופת המלחמה, בעומדם יחד עם אוכלוסיות נוספות בשורות הראשונות של לוחמי צבא העם.

בצה"ל ציינו כי במהלך המפגש הוצגו צרכי צה"ל בעת הנוכחית, בדגש על הגידול הנדרש בכוח האדם לנוכח האתגרים המבצעיים חסרי התקדים והיקף המשימות בכלל גזרות הלחימה. הרמטכ"ל הבהיר כי צה"ל עדיין חסר אלפי לוחמים וזקוק לכל לוחם ולוחמת למילוי המשימות ולביצור הישגי המערכה.

זמיר אמר לרבנים כי "אחת מאבני היסוד לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות בשירות היא מימוש פקודת השירות המשותף - המאפשרת שירות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה - ושמירה על כבודם של כלל המשרתים".

הוא הבהיר כי בכוונתו "להמשיך לחזק את מימוש הפקודה ופקודות שגרה נוספות, שבאופן טבעי, העמידה בהן דורשת יתר הקפדה בתקופה של לחימה כה ארוכה".

לדבריו, "במסגרת הרחבת שילוב הנשים בתפקידי מפתח ובתפקידי לחימה - שהיא בעלת חשיבות מבצעית אדירה וצה"ל ימשיך לפעול להרחבתה - הקמת מסגרות ופתיחת תפקידים ימומשו בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף בשגרה, בחירום ובמלחמה. מהלכים אלה יבוצעו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בסיפים המקצועיים - ללא פשרות".

הרבנים הבהירו כי ימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שיידרש. כמו כן, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים עימם מתמודדים חיילים שומרי הלכה בעת שירותם הצבאי, והעלו את הצורך בכך שכל חייל שומר מצוות יוכל לשרת בצה"ל בהתאם לעולם אמונותיו וערכיו, ולאור עקרונות פקודת השירות המשותף.

זמיר סיכם את דבריו וציין כי "למדינת ישראל יש צבא אחד - צבא העם - שעליו לדעת להכיל את כל המורכבויות הקיימות ולאפשר שירות תורם ומשמעותי לכל חלקי העם. כשירות הצבא מחייבת אותנו לעמוד באתגר זה בהצלחה".