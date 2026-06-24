החסידויות החרדיות הגדולות יחד עם הפלג הירושלמי צפויות לקיים היום (רביעי) שיירת מחאה מיוחדת שתצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ ותנוע לעבר כלא 10 הסמוך לכפר יונה, במחאה על מעצרם של בני ישיבות ואברכים המוגדרים עריקים.

על פי התכנון, המחאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בסביבות השעה 20:00. לקראת האירוע הופצו הודעות קוליות ביידיש בקווים הפנימיים של חסידויות גור, בויאן, סלונים, סערט ויז'ניץ ובעלז, הקוראות להשתתף במחאה "למען כבוד התורה ולומדיה".

מהוועדה המארגנת נמסר כי הדרישה המרכזית היא "שחרור מיידי של כל עצורי עולם התורה, הפסקת המעצרים וביטול כלל הגזירות נגד לומדי התורה ובני משפחותיהם". עוד נמסר, "לא נשב בשקט בזמן שאחינו נמצאים מאחורי סורג ובריח בעוון לימוד תורה, ורודפים אחרי בני ישיבות ואברכים ברחובות".

המארגנים הנחו את המשתתפים לנסוע במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש בנתיב הימני בלבד ולהצטייד במים, מזון וספרי לימוד. על הרכבים צפויים להיתלות שלטים ובהם "כולנו עם אסירי עולם התורה" ו"תהלוכת הרכבים בעד לומדי התורה".

במשטרת השרון נערכים לאירוע בכוחות מתוגברים של כ-200 שוטרים. במשטרה הבהירו כי לפי שעה לא תתאפשר הגעה של כלי הרכב סמוך לכלא 10, וכי המשתתפים יופנו לחניון מחוץ לכפר יונה לצורך קיום עצרת. עוד הזהירו מפני נקיטת צעדי אכיפה במקרה של פגיעה משמעותית בתנועה.

מנגד, גורם בהנהלת המחאה אמר כי מטרת המשתתפים היא להגיע לאזור הכלא, להקיף אותו ולשוב על עקבותיהם. לדבריו, "אנחנו מתכננים להגיע לכלא, לעשות סיבוב ולחזור".

במקביל נערכים גם תושבי שכונת גבעת אלונים הסמוכה וראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, למחאת נגד במטרה למנוע חסימות בשכונה. טייב אמר כי העיר לא תאפשר הישנות של האירועים שהתרחשו בשבוע שעבר והבהיר כי לא יסכים לשיבוש נוסף של שגרת החיים בעיר.

למחאת הנגד צפויים להצטרף גם תושבים מהאזור ופוליטיקאים ממפלגת הדמוקרטים.

השיירה מתקיימת יממה לאחר פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר יהדות התורה משה גפני ויו"ר ש"ס אריה דרעי, שבסיומה דווח על הבנות פוליטיות בנושאים שונים הנוגעים לציבור החרדי.