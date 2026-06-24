בעמדת השידור של ערוץ 7 בועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון במרכז האקדמי לב מתייחס מייסד תנועת הביטחוניסטים, תא"ל במיל' אמיר אביבי, למציאות המורכבת בלבנון ולמערכה המדינית בה מתנהלת ישראל בימים אלה.

אביבי, שבאחרונה הוחלף בתפקידו כיו"ר תנועת הביטחוניסטים על ידי תא"ל במיל' ארז וינר, מתייחס גם לחילופין ואומר כי אכן אחרי שש שנים וחצי הגיעה העת לריענון שורות ולרוח חדשה בהנהגת התנועה, ובאשר לו עצמו בכוונתו לבחון דרכים להשתלבות בהנהגה הארצית, אם כי לעת הזו הוא בוחר בהפוגה קצרה בטרם יפנה לאפיק זה.

בהתייחס לזירת לבנון מדגיש אביבי כי בעיניו המציאות שם אינה כישלון אלא במערכה מתמשכת שיעדה הגדול הוא הקרסתו של הציר השיעי שראשיתו באיראן. למען מגמה זו נעשו דברים מופלאים, כהגדרתו, בשתי המערכות שניהלה ישראל עם ארה"ב נגד המשטר האיראני, ואכן כעת המציאות פחות טובה שכן בעוד ישראל הייתה רוצה לראות המשכו והעמקתו של הלחץ על איראן, האמריקאים בחרו להתמקד בזירה הכלכלית-עולמית ומניעת משבר בה.

"בחודשיים הקרובים נרצה לראות את המערכת חוזרת ללחץ שהיה קודם לכן, גם בהיבט הכלכלי וגם אולי קינטית", אומר אביבי ומבהיר: "לנו אסור לוותר. המערכה מתמשכת בלבנון ואנחנו במקום אחר. חיזבאללה מוכה וחלש מאוד, אנחנו יושבים בעומק דרום לבנון, משמידים את התשתיות העיקריות שלו והלחץ עליו מאוד גדול".

אביבי מפנה את תשומת הלב לעובדה שהאיראנים אינם ממהרים לשגר טילים בליסטיים על מנת לסייע לחיזבאללה, וזאת "מתוך מצוקה ולא מתוך עוצמה". לנו קורא אביבי שלא לבחון את המציאות בעיניים ציניות. "יש אתגרים והאמריקאים לוחצים עלינו נקודתית, אבל לנו אסור לוותר. אנחנו צריכים לעמוד במשימות ולהבין שבסופו של דבר במעלה הדרך אנחנו צריכים לעמוד במטרות המלחמה כפי שהגדרנו אותן. זה בידינו וביכולתנו לעשות את זה".

על טענותיהם של לוחמים שידיהם כבולות והם חשים כברווזים במטווח, אומר אביבי כי מתוך היכרות וקשר עם גורמים בפיקוד צפון ובדרג המדיני ברור לו שקיים פער בין אמירות מסוג זה לבין המתרחש בשטח. "צה"ל לא מסכן את החיילים שלו. כשהוא צריך לפעול הוא פועל. הבעיה היא לא בהיתקלויות נקודתיות שבהן החיילים עושים עבודה בגבורה גדולה מאוד. הבעיה היא בתמונה הכוללת. העובדה שבעת הזו אנחנו לא תוקפים בכל לבנון ולא עובדים על פי עקרונות המלחמה". על כך הוא מרחיב ומסביר:

"יש כמה עקרונות מאוד חשובים שלא מיישמים אותם וזה מסכן אותנו. עיקרון אחד הוא רציפות והמשכיות. אם אין רציפות פעולה, שהיא בסיסית ונדרשת במלחמה, זה נותן זמן התאוששות לאויבים שלנו, וזה מה שאנחנו רואים היום באזורים כמו הבקאעה וביירות, שם יש אפשרות לחיזבללה להתאושש ולהתארגן וזה מסכן אותנו. עיקרון שני הוא יוזמה בהתקפיות. כשלא יוזמים כל הזמן ולא התקפיים כל הזמן, זה נותן הזדמנות לאויב שלנו להתאושש. העקרונות הללו קריטיים לצד תחבולה ויצירתיות. הציפייה מממשלת ישראל היא לשחרר את העסק הזה, לראות מול האמריקאים שאנחנו עוברים למתקפה רציפה ומתמשכת בכל לבנון על מנת להקריס את חיזבללה. זה אמור להיות אינטרס ישראלי, לבנוני וגם אמריקאי".

"אי אפשר להתקדם לנורמליזציה ולהסכמים עם הממשלה הלבנונית שרוצה להצטרף להסכמי אברהם ומבינה שתמה ההגמוניה האיראנית ושהיום יש הגמוניה אמריקאית-ישראלית, בלי להקריס את חיזבללה. לכן כל פעם שלא פועלים ברציפות, כל פעם שקושרים קצת את הידיים שלנו, זה פוגע במאמץ הכולל לקדם שלום וביטחון באזור שלנו", קובע אביבי.

לטעמו והערכתו של אביבי גם הקרסת השלטון בטהרן אפשרית ולא נכון לטעון שישראל ננטשה על ידי האמריקאים. להבנתו ישנם אינטרסים נקודתיים שעוד יוכלו להחזיר את האמריקאים לזירה ולקידום מהלך להפלת השלטון באיראן. "היום אנחנו שולטים במרחב האווירי האיראני. ברצותנו אנחנו יכולים להכות אותם קשה מאוד מאוד ולקדם עקב בצד אגודל את הקרסתם, אבל זה צריך לעבור דרך העם האיראני שאם הוא לא יחדש את המהומות ולא ינסה להשתלט על המדינה שלו, לא נוכל לעשות את זה במקומו". העם האיראני, אומר אביבי, הם המגפיים שעל הקרקע, המגפיים הנצרכות כל כך על מנת לחולל מהפכה במשטר בטהרן. "אנחנו בוודאי יכולים לפגוע צבאית באופן משמעותי גם בתשתיות הכלכליות של המשטר הזה. צה"ל נערך לשלב הבא ומבחינתו המערכה נמשכת. יש תוכניות ויש מטרות, השאלה היא שאלת העיתוי שנבחנת מול האמריקאים".

מוסיף אביבי ואומר כי "בשנתיים הראשונות פעלנו כל פעם במיקוד בזירה אחת כדי להחליש אותה, לא לחסל אותה, ועברנו לזירה הבאה, עזה, לבנון, סוריה, תימן, עוד פעם עזה. עשינו את כל הסיבוב, החלשנו מאוד אויבים שלנו, התעצמנו מאוד וכעת השלב הנוכחי הוא לא אותו שלב. אנחנו בשלב הכרעתי להקרסת הציר השיעי. זה היה יכול לקרות יותר מהר אם האמריקאים היו פועלים אחרת. כרגע הקצב טיפה הואט, אבל זה לא אומר שלא נחזור לעשות את זה בהמשך. בהחלט ניתן להקריס את הציר השיעי. להמשיך ולא לוותר עד שנשיג את המטרות שלנו".