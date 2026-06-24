ספר תורה הוכנס לזכרו של ענר שפירא הי"ד עמיקם בורקובסקי

מאות מתושבי שכונת ארנונה בירושלים השתתפו אמש (שלישי) באירוע הכנסת ספר תורה ראשון לסניף בני עקיבא המקומי, שהוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של גיבור ישראל ענר שפירא הי"ד, בוגר התנועה.

סניף בני עקיבא בארנונה הוקם לפני כשנתיים וצמח במהירות לכ-200 חניכים וחניכות. עם הקמתו פנו מובילי היוזמה לתמרה שפירא, אחותו של ענר, וביקשו שתשמש קומונרית הסניף בשנתו הראשונה. תמרה נענתה לבקשה והובילה את פעילות הסניף בראשית דרכו.

לפני מספר חודשים החליטו חברי הסניף להנציח את זכרו של ענר באמצעות הכנסת ספר התורה הראשון למקום. בהובלת הקומונרית הנוכחית, רוני נחמן, וחברי חבריא ב', נפתח מיזם גיוס המונים שבמסגרתו נאספו כ-30 אלף שקלים לטובת המטרה.

הכספים שגויסו, לצד תרומות נוספות ושיתוף פעולה עם עמותה העוסקת בחידוש ספרי תורה, אפשרו את השלמת הפרויקט.

אמש נסגר המעגל בטקס חגיגי שכלל תהלוכה בשירה ובריקודים ברחובות השכונה, ולאחריה הוכנס ספר התורה להיכל בית הכנסת בסניף.

הכנסת ספר התורה צילום: עמיקם בורקובסקי

רוני נחמן אמרה כי "זה לא סיפור רק של סניף בני עקיבא ארנונה, אלא סיפור של עם ישראל שעסוק בעשייה למען הכלל. היה מדהים לראות את ההירתמות של הציבור למען המטרה החשובה הזו של ההנצחה של גיבור ישראל ענר שפירא הי"ד שמסר את נפשו למען עם ישראל. דמותו תמשיך ללוות אותנו בסניף ונמשיך לפעול לפי הערכים שהיו מרכז חייו".

שירה שפירא, אימו של ענר, התייחסה למשמעות המיוחדת של המעמד: "ניתן לראות הקבלה בין החשיבות של כל אות ואות כתנאי לכשרות ספר התורה לבין החשיבות של כל נשמה ונשמה כחלק מכלל כנסת ישראל. ענר היה בעל קריאה מוזיקאלי ומוכשר".

לדבריה, שיקום ספר התורה והכנסתו לזכר בנה מסמלים את החיבור העמוק של עם ישראל לתורה ולזכר הנופלים: "תיקון השבר הגדול שחווינו יהיה, בין השאר, באמצעות קריאתם של נערי בני עקיבא סניף ארנונה בספר התורה הזה. אנו מלאי הערכה ומודים מכל הלב לכל העוסקים במלאכה, לכל התורמים, לרוני הקומונרית המקסימה ולכל החניכים החמודים".

מזכ"ל בני עקיבא, יגאל קליין, ציין כי הכנסת ספר התורה משלבת בין שורשי העם היהודי לבין הנצחתו של ענר: "סניף ארנונה שנמצא בצמיחה מרשימה מהווה אבן גדולה בבניין שבונים סניפי בני עקיבא בירושלים, מלמד אותנו שהצמיחה מגיעה מעומק השורשים. הכנסת ספר התורה שמהווה את עומק השורשים של עם ישראל מתחברת להנצחתו של בוגרנו האהוב ענר שפירא הי"ד שלימד את כל עם ישראל פרק נוסף בהיסטוריה הלאומית שלנו ובמסירות הנפש שמהווה קריאה להמשך בניין וחיים- בעוז קדימה!"