בין נופי התנ"ך של הר חברון, מקום שבו היסטוריה קדומה פוגשת עשייה רוחנית עכשווית, נמצאות בשיאן ההכנות לקראת אחד מאירועי הקיץ התורניים המשמעותיים ביותר.

בשבת פרשת מטות-מסעי, כ"ו בתמוז (11.7.2026), תתקיים בפעם החמישית שבת "רוח אחרת" ביישוב עתניאל - חגיגה מרוממת של תורה, סיורים וחיבור עמוק - המיועדת לכל המשפחה.

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המיזם הייחודי, שקנה לו שם בשנים האחרונות כמרחב של התחדשות ולימוד, נולד מתוך שאיפה להחיות מחדש את המרכז התורני המפואר שהיה קיים בעבר בתל דביר הסמוכה. על פי מסורת חז"ל, מדובר היה במקום מושבו של השופט המקראי עתניאל בן קנז ומישיבתו יצאו חכמי הסנהדרין. השבת עצמה נקראת בהשראת דמותו של כלב בן יפונה, חותנו של עתניאל, עליו העידה התורה כי "רוח אחרת הייתה עימו". השנה, בחרו המארגנים להקדיש את התכנים לאור דמותה של עכסה, בתו של כלב, ובכך לייצר חיבור חי ומסקרן בין דפי התנ"ך למציאות ימינו.

השבת פותחת את שעריה לכל מי שהתורה בנפשו ורוצה להתבשם מהאווירה המיוחדת של המקום, החל מרווקים ורווקות, דרך זוגות צעירים ומשפחות עם ילדים, ועד למבוגרים. עבור הילדים הוכנה תוכנית ייעודית עשירה הכוללת פעילויות ושיעורים מותאמים כבר מגיל הגן.

שבת בעתניאל צילום: ללא

מסע אופניים וקבלת שבת מוזיקלית

האירוע ייפתח כבר בצהרי יום שישי בחוויה יוצאת דופן: עלייה לתל דביר הקדומה. מדובר באתר היסטורי מרתק שאינו נגיש לציבור הרחב במהלך השנה, והשנה יזכו המשתתפים לחנוך שביל חדש המחבר בין עתניאל לתל. רוכבי אופניים מנוסים יוכלו להצטרף למסע רכיבה חגיגי, בעוד שאר האורחים יגיעו למקום באמצעות הסעות מאורגנות.

עם כניסת השבת, יתעטף היישוב באווירה חסידית עם קבלת שבת מוזיקלית בהובלת הרכב "החברים משער יפו". לאחר סעודות השבת, יתכנסו המשתתפים לעונג שבת מסורתי שיכלול התוועדות חסידית עמוקה ופיוטים אל תוך הלילה.

לאורך יום השבת עצמו, יתקיים מרתון של שיעורים וסדנאות לגברים, לנשים ולילדים. השיעור המרכזי של השבת יועבר על ידי רב היישוב וראש ישיבת ההסדר, הרב רא"ם הכהן, שיעסוק בנושא האקטואלי "הנהגה בסוד המלכות - הלכות בחירות", ומיד לאחריו ייערך קידוש חגיגי.

הקהל ייהנה מנבחרת מרצים מרשימה המורכבת ברובה מתושבי המקום, ובהם הרבנית נועה הכהן, ראש ישיבת ההסדר הרב אלחנן שרלו ואשתו הרבנית טליה שרלו, ראש ישיבת "לב לדעת" הרב שלמה בנימין, סא"ל הרב אורי הכהן ורס"ן הרב אמנון דוקוב. אליהם יצטרפו השנה הרב ניר ונעמה מנוסי והילה גולן (ברזילי) מנהלת מרכז חוסן בשדרות.

בסיום השבת, לאחר סעודה שלישית, יינעל האירוע במלווה מלכה מוזיקלי ושמח לזכרו של הרב דן מרצבך זצ"ל.

חוויה שמטעינה את הנפש

פאר שובל, שלקח חלק באירוע מספר שנים ברציפות, מספר על חוויה מרוממת ומאורגנת להפליא, החל מהחדרים הנעימים והמסודרים ועד לאווירה הקהילתית החמה של אנשים הנושמים וחיים את התורה בכל רגע.

יפה דרמון, שהתארחה במקום עם בני משפחתה, מוסיפה כי חזרה לביתה מלאה ומוטענת ברוחניות ובשמחה. לדבריה, המפגשים והתפילות על אדמת המקום הצליחו להכניס את המשתתפים אל תוך מנהרת הזמן, עד שהתחושה בשטח הזכירה ממש עלייה לרגל והעניקה סיפוק עצום על כך שנבואת החזון המקראי מתגשמת לנגד עיניהם.

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לוח זמנים צילום: ללא

שבת "רוח אחרת" היא פרויקט קהילתי שמתקיים ללא מטרות רווח, ומבוסס ברובו על תרומות. השנה, בפעם השנייה ברציפות, השבת נתרמה על ידי משפחת מרק, והיא מוקדשת כולה לעילוי נשמתו של שלומי מרק הי"ד.

מארגני האירוע מזמינים את הציבור הרחב לקחת חלק בשותפות זו ולהקדיש שיעורים או פעילויות במהלך השבת לזכר יקיריהם.

האירוח המלא לאורחי השבת יתקיים במתחם ישיבת ההסדר בעתניאל, כאשר הלינה היא בחדרי הפנימייה והארוחות יוגשו בחדר האוכל של הישיבה, סביב שולחנות משותפים עם רבני הישיבה והמרצים האורחים. כל תכני השבת, השיעורים, הסיורים והפעילויות פתוחים לחלוטין ואינם כרוכים בתשלום נוסף.

עלויות הלינה והסעודות נקבעו במחירים נגישים: חדר לינה בישיבה יעמוד על 520 שקלים, כאשר קיימת אפשרות להזמנת חדרים גדולים למשפחות ברוכות ילדים, לצד חדרים משותפים מוזלים לגברים או נשים המגיעים בגפם. עלות ההשתתפות בסעודות השבת היא 165 שקלים למבוגר ו-125 שקלים לילד עד גיל 12.

בשל הביקוש הגבוה ומספר המקומות המוגבל במתחם, מומלץ להקדים ולהבטיח את מקומכם. ההרשמה תינעל במוצאי שבת פרשת פנחס, י"ט בתמוז (4.7.2026).

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