סגן המפכ"ל ומפקד הימ"מ לשעבר, ניצב בדימוס זהר דביר, הזהיר בראיון לערוץ 7 במהלך כנס ביטחון במרכז האקדמי לב מפני האתגרים ההולכים ומחריפים בתחום ביטחון הפנים בישראל.

לדבריו, לצד איום הטרור, מתמודדת החברה הישראלית עם שורה של אתגרים פנימיים ובהם שיסוע חברתי, מחאות, הפרות סדר, פייק ניוז ברשתות החברתיות וגל אלימות מתגבר.

"אם אתה בודק שנה מול שנה אנחנו במצב מאוד לא טוב", אמר בהתייחסו לעלייה באלימות בחברה הישראלית ובמגזר הערבי.

דביר הדגיש כי משטרת ישראל פועלת במגוון רחב של זירות ומשקיעה מאמצים רבים, אך היקף האתגרים גדול מהמשאבים העומדים לרשותה. לדבריו, המאבק בפשיעה ובאלימות מחייב חיזוק משמעותי של המשטרה ושל מערכות האכיפה.

בהתייחסו לתופעת הפרוטקשן והפשיעה המאורגנת, דחה דביר את הטענות שלפיהן ההסלמה האחרונה נובעת מהגברת האכיפה. "משטרת ישראל עובדת בכל הגזרות, בכל התחומים איפה שהיא יכולה עם הרבה הצלחות", אמר, והגדיר את התופעה כ"מכת מדינה" המחייבת תגבור של גופי החקירה והאכיפה.

כשנשאל על האפשרות להתפרצות נוספת בדומה לאירועי שומר חומות, השיב בנחרצות: "אני מאלה שחושבים ששומר חומות 2 זה לא אם אלא כאשר וכדאי שנהיה מוכנים לזה". לדבריו, הקמת המשמר הלאומי היא צעד חשוב, אך נדרשת היערכות רחבה יותר.

הוא הביע תמיכה בהרחבת היקף האזרחים נושאי הנשק, אך הדגיש כי הדבר חייב להיעשות בזהירות. הוא הזהיר כי מתן רישיונות למי שאינם עומדים בתבחינים או חסרים מיומנות מספקת "יכול להיות יותר רע מטוב".

בהמשך התייחס לטכנולוגיות המשטרתיות וקרא להחזיר למשטרה כלים טכנולוגיים שנגרעו ממנה. לדבריו, ארגוני הפשיעה ממשיכים להתפתח ולהשתכלל בעוד המשטרה נאלצת להתמודד עמם בנחיתות מבצעית, לצד הצורך לשמור על פיקוח ואיזונים מתאימים.

דביר שיבח גם את פעילות הימ"מ וציין כי היחידה פועלת ללא הפסקה במאבק בטרור ובפשיעה. לדבריו, מדובר ביחידה בעלת יכולות ברמה בינלאומית הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם השב"כ ויחידות המשטרה השונות.

בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר אמר כי המשטרה בכלל והימ"מ בפרט היו בין הכוחות הראשונים שהגיבו לאירועים. הוא ציין כי עשרות שוטרים נפלו במהלך הלחימה לאחר שחתרו למגע והגנו על אזרחים בגופם.

בסיום הראיון נשאל אם הוא מתגעגע לפעילות המבצעית. דביר השיב כי התחושה עדיין קיימת, אך הדגיש שכיום הדור הצעיר הוא שנושא באחריות. עם זאת, סיפר כי הוא ממשיך לבקר ביחידה באופן קבוע ולשמור על קשר עם הלוחמים.