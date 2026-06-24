החתונות הוסתרו, המשטרה פשטה דוברות המשטרה

עשרות שוטרים ממחוז צפון ומשמר הגבול פשטו הבוקר (רביעי) על מספר יעדים ביבניאל, במסגרת חקירה סמויה שניהלה המשטרה בחודשים האחרונים בחשד לנישואי קטינים בניגוד לחוק בתוך קהילת ברסלב.

עם הפיכת החקירה לגלויה עוכבו לחקירה חברי קהילה שעל פי החשד היו מעורבים בארגון חתונות חשאיות, בשידוך קטינים ובקיום טקסי נישואין. בנוסף עוכבו לחקירה מספר קטינים שעל פי החשד נישאו בחודשים האחרונים.

לפי המשטרה, במהלך החקירה נחשפה שיטת פעולה שלפיה מרבית החתונות נערכו בשעות הבוקר ובנוכחות מצומצמת.

מיקום הטקסים נשמר בסוד עד לרגע האחרון, נאסרה הכנסת טלפונים ניידים ונמנע תיעוד של האירועים מחשש לחשיפת הנעשה.

עוד נטען כי לאחר הטקס נערך לעיתים אירוע נוסף לציבור הרחב שהוצג כ"מסיבת אירוסין", אליו הוזמנו בני משפחה ומקורבים.

הפעילות בחודש פברואר צילום: דוברות המשטרה

במסגרת החקירה פשטו בלשי המחוז הצפוני בחודש פברואר האחרון על טקס שנערך בבית ביישוב, לאחר שהתקבלה אינדיקציה בזמן אמת על קיומו.

במהלך אותה פעילות זיהו השוטרים, לטענתם, בני זוג לבושים בבגדי חתן וכלה. בחיפוש שנערך במקום אותרו כתובה, טבעות נישואין וכוס עטופה בנייר כסף שהוסתרו בתוך ארון מרכזיית מים.

עוד מסרה המשטרה כי באמצעות צווים שהוצאו בבית המשפט נאסף מידע מבתי חולים בצפון. על פי ממצאי החקירה, אותרו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות שבהם קטינות מהקהילה ילדו ילדים בעוד שבמרשם האוכלוסין היו רשומות כרווקות.

במשטרה הדגישו כי החקירה נמשכת וכי היא חלק ממאבק מתמשך בתופעת נישואי הקטינים. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, במטרה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע את המשך התופעה", נמסר.