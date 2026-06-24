מול הדיבורים על עצירת הלחימה חשוב להזכיר למקבלי ההחלטות כי דמם של תושבי ישראל ודמם של חיילינו אינו הפקר - אסור לדשדש ואסור להסתפק בחצאי פתרונות.

אם כבר שילמנו מחיר כה יקר, חובה עלינו לצאת מן המערכה כשידה של ישראל על העליונה

הימים האחרונים, שבהם שוב נשמעות קריאות להפסקת אש ולהסדרים מדיניים, מחייבים אותנו לשאול שאלה אחת פשוטה: האם המחיר הכבד ששילמו בנינו נועד כדי לחזור לאותה מציאות שממנה יצאנו למלחמה? משפחות רבות שילמו את היקר מכל כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון ולהבטיח שהאיום מצפון לא ישוב וירחף מעל בתי ישראל. לכן, דווקא ברגעים שבהם נדמה כי הסיום קרוב, אסור לאבד את הנחישות ואסור לעצור לפני השלמת המשימה.

בני, אריאל סוסנוב הי"ד, לוחם בגדוד 605 של חיל ההנדסה הקרבית, נפל בדרום לבנון במהלך הלחימה ליד מרון א-ראס, לאחר שכבר השתתף במספר כניסות קרביות בעזה ובלבנון. הוא וחבריו לא יצאו לקרב כדי להשיג הפוגה זמנית או שקט מדומה. הם יצאו כדי להחזיר את הביטחון למדינת ישראל ולתושבי הצפון, כדי שהשביעי באוקטובר לא יחזור על עצמו בשום גבול ובשום זירה. החובה שלנו, כחברה וכמדינה, היא להיות ראויים להקרבה שלהם ולא להפקיר את המטרה שלשמה נפלו.

לכן, מול הדיבורים על עצירת הלחימה, אני מבקש להזכיר למקבלי ההחלטות כי דמם של תושבי ישראל ודמם של חיילינו אינו הפקר. אסור לדשדש ואסור להסתפק בחצאי פתרונות. כאשר ידינו על העליונה, כאשר חיילינו הגיבורים פועלים בעוז ומכריעים את מעוזי חיזבאללה, זו העת להשלים את המלאכה ולא להעניק לאויב הזדמנות נוספת להשתקם ולהתעצם.

מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, עצמאית ורשאית להגן על עצמה. אנו מוקירים כל ידיד וכל מי שמסייע לנו, אך האחריות לביטחונם של אזרחי ישראל מוטלת בראש ובראשונה על ממשלת ישראל ועל מנהיגיה. אסור שהכרעות הנוגעות לעתידם של תושבי הצפון ולביטחונם של חיילינו יתקבלו מתוך לחץ חיצוני או מתוך רצון לסיים את המערכה בטרם הושגו יעדיה.

ניצחון זו אינה מילה גסה. הוא תנאי לקיומם של חיים בטוחים ויציבים במדינת ישראל. אם כבר שילמנו מחיר כה יקר, חובה עלינו לצאת מן המערכה כשידה של ישראל על העליונה וכשהאויב מבין שאין לו יכולת לאיים עוד על אזרחינו. רק כך נוכל להביט בעיניהם של הדורות הבאים ולומר שעשינו את הנדרש.

אולם אריאל הותיר אחריו גם צוואה אחרת, שקטה ופשוטה, שמלמדת על האדם שהיה. "תעשו טוב, תשמרו על הסביבה שלכם. תשמרו על המדינה המופלאה הזאת, תרימו זבל מהרצפה, אל תלכלכו את הרחובות. אל תיפלו להשפעה של החברה. תעשו טוב לאנשים, זה הדבר הכי חשוב שיש. תחזירו דברים בצורה טובה יותר משקיבלתם. תשמרו על עצמכם ועל הבריאות שלכם". אלו מילים של צעיר שאהב את עמו ואת ארצו, והאמין שאחריות לאומית מתחילה גם במעשים הקטנים של היום־יום.

אולי זו המשמעות העמוקה ביותר של הניצחון. לא רק להכריע את האויב, אלא גם להמשיך לבנות, לתקן ולהשאיר אחרינו מציאות טובה יותר. כדי לעשות זאת, עלינו להשלים את המשימה שלמענה יצאו אריאל וחבריו לקרב: להשיב את הביטחון לתושבי הצפון, להבטיח שהאיום לא ישוב, ולהוכיח כי קורבנם של הגיבורים שנפלו לא היה לשווא. רק אז נוכל לומר באמת שהיינו ראויים להם.

הכותב הוא אביו של אריאל הי"ד וחבר פורום הגבורה