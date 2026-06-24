מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, התייחס הבוקר (רביעי) בוועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 לממצאי הביקורת והתחקירים הנוגעים למחדלי השבעה באוקטובר.

המבקר ציין כי משרדו פרסם עד כה קרוב ל-50 דוחות ביקורת הקשורים למלחמה ולמחדלים שקדמו לה. לדבריו, כבר בשבוע הקרוב צפוי להתפרסם מקבץ נוסף של דוחות, בהם גם דוח העוסק בפינוי פצועים במהלך מתקפת הטרור.

"צריך לזכור שב-7 באוקטובר חווינו אלפי פצועים ממתקפת הטרור, ולדאבוננו רבים מהם דיממו למוות מבלי שפינו אותם", אמר. הוא הוסיף כי אינו נכנס בשלב זה לממצאי הדוח על פסטיבל הנובה, אך הגדיר אותו "מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים".

אנגלמן התייחס גם לשמונה דוחות שהוקפאו בעקבות החלטת בג"ץ. לדבריו, ארבעה מהם כבר הועברו כטיוטות בשנה שעברה וארבעה נוספים עוסקים ב"ליבת הכשל". בין הדוחות שהוקפאו, ציין, נמצא גם הדוח על רישוי ואבטחת מסיבת הנובה ברעים.

"אני שואל פה: מי מפחד מהאמת? ומי מפחד מקבלת אחריות?", תהה המבקר. "כשאתה רואה את העותרים ואת המשיבים בבג"ץ הזה - שהם הסנגוריה הצבאית, התנועה לאיכות השלטון ורמטכ"לים לשעבר - אני שואל, מדוע מפחדים מביקורת?".

לדבריו, הושקעו בעבודת הביקורת קרוב ל-100 שנות אדם בנושאים הנוגעים לכשל המודיעיני, הגנת הגבול, פינוי חללים וההגנה על יישובי הדרום. "אלה דברים שקשורים לחיים ומוות", אמר.

אנגלמן הדגיש כי דוחות משרדו בוחנים את כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי - וכי סוגיית האחריות האישית תיכלל בהם. "בביקורות האלה נטיל אחריות אישית על הגורמים האחראים לכשלים משמעותיים", הצהיר.

בסיום דבריו חשף כי קיבל הצעות לפרסם את הדוחות ללא פרקי האחריות. "חלק מהעותרים ישבו איתי ואמרו לי: 'בוא תשמיט את פרק האחריות ותפרסם את הדוחות'. אני אמרתי: 'לא'. אני מחויב לאזרחי ישראל, ואסור שבציבוריות הישראלית המילה 'אחריות' תיעלם מהשיח".