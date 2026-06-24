ד"ר שירה ברעם, רופאה בכירה ומוערכת בתחום הפוריות וההפריה החוץ-גופית, הלכה לעולמה בגיל 47 לאחר אירוע רפואי פתאומי.

ברעם פונתה בלילה שבין שני לשלישי במצב קריטי מביתה שבמושב כפר יחזקאל למרכז הרפואי העמק בעפולה, שם נאבקו הרופאים על חייה במשך שעות ארוכות.

בעלה, אורי ברעם, סיפר כי שעות ספורות קודם לכן עוד חגגו השניים 21 שנות נישואים בארוחה משותפת. "היא אמרה לי שהיא מרגישה לא טוב ואמרה 'משהו לא טוב קורה לי'", שחזר. לדבריו, צוותי מד"א וכוחות רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים.

במרכז הרפואי העמק ספדו לה וציינו כי הקדישה את חייה המקצועיים לטיפול בנשים ולליווי משפחות ברגעים המשמעותיים ביותר בחייהן. "היא הייתה רופאה מסורה, מקצועית ואהובה, שהותירה חותם עמוק על עמיתיה ועל נשים רבות שזכו להיות המטופלות שלה", נמסר.

ד"ר ברעם החלה את דרכה במרכז הרפואי העמק בשנת 2006 לאחר שסיימה לימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. בהמשך השלימה התמחות במיילדות וגינקולוגיה והתמחות-על בתחום האנדוקרינולוגיה של הפריון והפרעות פוריות בטורונטו שבקנדה, ולאחר שובה לישראל השתלבה ביחידה להפריה חוץ-גופית במערך נשים ויולדות.

לצד עבודתה בבית החולים שימשה גם כרופאה במרכז לבריאות האישה של כללית בבית שאן, עסקה בהוראה ובהכשרת דור העתיד של הרופאים, פרסמה מחקרים מקצועיים והייתה חברה באיגודים רפואיים בארץ ובעולם.

הבשורה על מותה הכתה בתדהמה את עמיתיה ומטופלותיה. ברשתות החברתיות פורסמו מאות הודעות פרידה מנשים שליוותה בדרכן להפוך לאימהות, לצד דברי זיכרון מרופאים ואנשי צוות רפואי. רבים מהם תיארו אותה כאדם אנושי, רגיש ומקצועי, שהעניק תקווה ותמיכה למטופלותיה לאורך השנים.