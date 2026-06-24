סערה בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים לאחר שאלפי מסרונים הופצו למתפקדי המפלגה ובהם הוגדר המועמד נמרוד שפר כ"איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7.10".

תוכן המסרונים דמה לביקורת שמתח בעבר יועץ התקשורת רונן צור על שפר, באופן שיצר רושם כי מדובר בקמפיין שלילי שמקורו במטהו של צור שמתמודד בעצמו בפריימריז.

אלא שבהמשך התברר כי מי שהפיץ את ההודעות הוא דוברו האישי של שפר. בעקבות החשיפה עלו טענות כי מטרת המהלך הייתה לגרום למתפקדים לייחס את המסרים לצור ולהסתייג ממנו.

יצויין כי תקנון המפלגה, שאושר לפני כשבועיים, מאפשר להדיח חבר מפלגה שיעשה שימוש בתעמולת כזב מכפישה.

לאחר הפרסום פרסם שפר הודעת התנצלות ובה לקח אחריות על האירוע: "אני מתנצל. אחד המסרונים שנשלחו היום במסגרת הפריימריז, יצא מהצוות שלי - אבל נכתב כך שיראה כאילו הוא נועד לתקוף אותי. המסרון הדהד את מסריו של רונן צור ועל כן שויך אליו".

שפר הוסיף, "זאת לא הרוח שאני רוצה להביא לפוליטיקה, והעובדה שלא ידעתי על המהלך לא פוטרת אותי מאחריות. האחריות כולה שלי". לדבריו, הוא שוחח עם צור והתנצל בפניו, וכן התנצל בפני חברי המפלגה.