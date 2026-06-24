המשטרה פרסמה היום (רביעי) הודעת הבהרה חריפה נגד הכתב לירן תמרי מ'ynet', בעקבות דיווח שפרסם על אירוע ירי שבמהלכו נפצע צעיר שנמלט משוטרים לאחר שנעצר לבדיקה.

תמרי דיווח כי מדובר בניצול מסיבת הנובה שנעצר במחסום משטרתי, נמלט מהמקום ונפגע מירי שוטרים במהלך המרדף.

עוד טען כי מאז האירוע הוא מאושפז בבית החולים תחת שמירה של שלושה שוטרים חמושים, וכי תחנת מוריה אף ערערה על החלטה שאפשרה להוריו לשהות לצדו.

במשטרה דחו את הדברים וטענו כי מדובר ב"פרסום שגוי ומגמתי". לדבריהם, פרטי האירוע פורסמו באופן מלא כבר ביום שישי האחרון, סמוך להתרחשותו, וכי בדיווח של תמרי הושמטו פרטים מהותיים הנוגעים להתנהלות החשוד.

לפי גרסת המשטרה, במהלך פעילות מבצעית באזור צומת הכרם נעצר החשוד לבדיקה, אך סירב לציית לשוטרים. בעת ניסיון מעצרו נכנס לרכבו, נמלט מהמקום ופגע בשני מתנדבי משטרה שנפצעו באורח קל.

עוד נמסר כי במהלך הבריחה פרץ החשוד שני מחסומי משטרה, ניגח ניידות וסיכן את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך. במשטרה טענו כי רק לאחר שהסכנה נמשכה בוצע ירי לעבר הרכב, שהוביל לעצירתו ולמעצר החשוד.

בנוסף ציינו במשטרה כי בחיפוש ברכב נמצאו סמים מסוכנים בכמות שאינה לשימוש עצמי, וכי הוא נחקר בחשד לעבירות סמים לאחר שעלה חשד כי התכוון לסחור בהם.

בהודעתה תקפה המשטרה את תמרי באופן אישי וכתבה כי "הכתב פעם נוספת בוחר לעוות את המציאות ולהכפיש את שוטרי המחוז שפועלים לילות כימים למען שלומם וביטחונם של האזרחים".

במשטרה תקפו: "במקום לחזק את השוטרים והמתנדבים שסיכנו את חייהם ונפצעו מול עבריין מסוכן, בחר הכתב להשתלח במשטרה ממניעים שאינם מקצועיים. אנו מצפים מהכתב לנהוג באחריות, ביושרה ובהגינות, ולא להפוך את המקלדת לכלי ניגוח שמשרת פייק ניוז מוחלט".