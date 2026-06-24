פרויקט דאפה משחרר סינגל חדש ומסקרן, ביצוע מחודש לשיר "עלי גבעה". השיר, שנכתב על ידי אברהם ברוידס ומבוסס על לחן של נחום נרדי ולחן בדואי עממי, זוכה לעיבוד חדש השואב השראה ממקורותיו המוזיקליים.

חברי ההרכב אומרים כי מטרת העבודה הייתה להחזיר את השיר אל השורשים הטבעיים שלו, תוך שמירה על המנגינה המוכרת בחלקו הראשון. העיבוד החדש משלב מקצב מדברי, כפיים סוחפות ונגינה חמה ואותנטית.

חברי דאפה סיפרו לערוץ 7, "רצינו לחזור אל השורש של הלחן הזה. 'עלי גבעה' יושב על לחן בדואי עממי מדהים, והרגשנו שהדרך הכי נכונה לכבד אותו היא להביא עיבוד שבטי, חי ונושם, כזה שגורם לגוף לזוז מעצמו דרך המקצב והכפיים".

הם מתארים כי הסינגל מביא עמו משב רוח חם, חי ואמיץ, ומבקש להזכיר את מקורותיה של המוזיקה ואת האפשרויות החדשות הטמונות בה. השילוב בין המסורת לבין העיבוד העכשווי עומד במרכז היצירה החדשה.

בפרויקט משתתפים עמית שרון בכלי הקשה ושירה, גל חבר בקאנון, יוני שרון בכלי הקשה, חנני זית בחליל נאי, דוד כהן בעוד ושירה, אריאל סמית בכלי הקשה, אילן קינן בבס, אלירן מזוז בשירה וגיטרה, מרדכי יצהר בשירה ואלחנן פרידמן בכינור. על הצילום והעריכה הופקד ינאי יעקב ליין, ולצדו צלם נוסף, דויד סבן.