רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב שמואל אליהו שיגר מכתב ליו"ר ועדת מיזמים לאומיים, ח"כ אוהד טל, ובו בירך אותו על המשימה של ביטול רפורמת הכשרות.

בפתח מכתבו כתב, "ראשית אברך אותך להצליח במשימה החשובה של ביטול רפורמת הכשרות שפתחה אפשרות להונאה בכשרות בניגוד לעמדת מועצת הרבנות הראשית לישראל והרבנים הראשיים לישראל".

הרב אליהו ציין כי במסגרת עבודת ועדת הכשרות של מועצת הרבנות הראשית נחשפו לבעיות מהותיות בשטח: "בוועדת הכשרות של מועצת הרבנות הראשית נחשפנו לכשלים משמעותיים בשטח של תעודות כשרות שניתנו לעסקים מחוץ לתחום הרבנות המקומית ללא נהלי כשרות וללא פיקוח ואכיפה".

הרב הדגיש כי ברבנות צפת פועלים לפי נהלים מסודרים ומערכת פיקוח סדורה: "ברבנות צפת אנו פועלים על פי נהלי כשרות סדורים לצד העסקת משגיחי הכשרות על ידי המועצה הדתית, מה שמאפשר הפעלת מערכת מקצועית ושקופה כלפי בעלי העסקים והציבור הרחב".

בהמשך המכתב קרא לקדם את החקיקה ללא דיחוי: "אני קורא לך להעביר את התיקון לחוק בהקדם האפשרי ולמנוע הונאה בכשרות מהציבור הרחב שרובו שומר כשרות במדינת ישראל".

עוד הוסיף הרב אליהו כי יש להסדיר גם סוגיה נוספת במסגרת החוק. "בנוסף חשוב לקבוע בחוק פתרון העסקה מוסדר גם לצוותי השחיטה של הרבנות הראשית לישראל", ציין במכתבו.