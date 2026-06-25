מנכ"ל המרכז האקדמי לב, רועי אוהב ציון, מספר בעמדת השידור של ערוץ 7 בועידת המרכז על הקשר המיוחד בין המרכז האקדמי לסטודנטים אנשי המילואים, קשר שמניב תוצאות מקצועיות ואקדמיות מפתיעות.

אוהב ציון מציין בפתח דבריו את השלכות המלחמה גם על התוצר הטכנולוגי של המרכז כפי שהם מתבררים ונחשפים בועידה החושפת שילובי אתגרים ביטחוניים בשוק מתחדש ותחרותי בעידן ה-AI. לאתגרים הללו נוסף ומעצים את האתגר גם אתגר היחס המיוחד לסטודנטים החוזרים מסבבים רבים של שירות מילואים.

לדבריו, בעוד באקדמיה רואים בשירות המילואים מעין "נכות אקדמית" המחייבת שיעורי תגבור ו"קביים מגוונות בסיוע לסטודנטים", הרי שבמרכז האקדמי לב הראייה אחרת. "אנחנו רוצים להפוך את המשוואה. אנחנו מסתכלים על הסטודנטים מהמקום היזמי, פורץ הדרך, כמי שהתמודדו עם אתגרים לא פשוטים בזמן המלחמה, ולקחת את היכולות האלה, את היצירתיות הזו ואת הפיתוחים שהיו במלחמה, ומתוך כך לצאת חזרה לשוק ולהכשיר את הבוגרים הכי טוב שאנחנו יודעים לעשות, בלי לוותר עליהם ובלי לוותר להם על היכולת האקדמית, שלא ינשרו בדרך עם כל התמיכה והסיוע מסביב".

על אתגר שמירת הרף הגבוה של דרישה אקדמית גם לנוכח מאות ימי מילואים, אומר אוהב ציון כי זו אכן נקודה מאתגרת, אך היא מלווה את כולנו כעם ופוגשת אותנו גם כמשפחות בכל מקום ומקום, "אבל דווקא היכולת להסתגל במהירות לשינויים, כמו שאנחנו אומרים לחיילים 'יורים עליכם, קדימה לשכב תחת מחסות ולהתאפס כדי להבין את האירוע ולהסתער', כך גם פה. אנחנו מבינים את האירוע ובונים מעטפת נכונה כדי להכשיר בוגר מאומן הרבה יותר, ובעולמות של סטארטאפ וחדשנות זו העוצמה שלהם וזו היכולת שמביאה את הדברים קדימה".

לזאת, אומר אוהב ציון, מתחברת מעטפת גדולה של תמיכה ויוזמות מגוונות שיחד מייצרת "דור חדש, מאותגר יותר אבל חזק יותר, חסון יותר, עם חוסן פנימי עמוק ויכולת יצירתית, כמו ישראלים טובים ויהודים טובים".

עוד מתייחס רועי אוהב ציון לפרסי הביטחון בהם זכו בוגרי המרכז במרוצת ימי המלחמה, בשל פיתוחים טכנולוגיים שסייעו לביטחון אזרחי ישראל, בין השאר גם בסוגיית ההתמודדות עם איום הרחפנים.

"ברוך ה', כמה מהבוגרים שלנו זכו בפרסי ביטחון ישראל לפיתוחים טכנולוגיים, חלקם מסווגים וחלקם התגלו לציבור. זה דורש מאיתנו כל הזמן לפתח כאן במעבדות המחקר שלנו עם החוקרים המובילים שלנו, פתרונות יצירתיים שנותנים מענה". אוהב ציון מספר על חייל שלו עצמו שהתראיין בכנס המרכז הלב אודות פיתוח מיוחד ומסווג שהוא היה שותף לו יחד עם חברת אלביט על מנת לתת מענה לאתגר ביטחוני שהתגלה בלבנון סביב נושא הרחפנים.

על שילוב עולם הבינה המלאכותית בתכניות הלימוד, אומר אוהב ציון כי המרכז רואה בבינה המלאכותית מכפיל כוח שנותן כלים נוספים לסטודנטים ומסייע להוציא אותם לשוק העבודה בחברות המתקדמות והמובילות ביתר כשהם רלוונטיים יותר ומקצועיים יותר. "זו גאווה גדולה וזכות גדולה של מוסד מפואר שכזה".