תחנת שומרון טייבה טל הפקות וידאו

המסילה המזרחית החדשה תיפתח לתנועת נוסעים ביום ראשון הקרוב במסגרת השלב הראשון של אחד ממיזמי התשתית הגדולים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות.

בשלב הראשון ייפתחו לציבור תחנות חדרה מזרח, שומרון-טייבה וטירה-כוכב יאיר, שיחוברו לתחנת ראש העין צפון המשודרגת. הנוסעים יוכלו להחליף רכבות בראש העין ולהמשיך לתל אביב וליעדים נוספים ברחבי הארץ.

הקו החדש יפעל בימים ראשון עד חמישי בין השעות 06:00 ל-21:00 בקירוב, בתדירות של שתי רכבות בשעה לכל כיוון. ברכבת ישראל מציינים כי מרבית ההחלפות בתחנת ראש העין צפויות להתבצע בתוך כשבע דקות.

זמן הנסיעה מחדרה מזרח לתל אביב יעמוד על כשעה, כולל ההחלפה בראש העין. משומרון-טייבה לתל אביב תימשך הנסיעה כ-46 דקות, ומתחנת טירה-כוכב יאיר לתל אביב כ-39 דקות.

המסילה המזרחית כוללת מסילה כפולה וחשמלית באורך של כ-64 קילומטרים, מחדרה ועד לוד, בסמוך לכביש 6. הפרויקט מבוצע במשותף על ידי רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל.

חברת נתיבי ישראל הייתה אחראית על הקמת המקטע הצפוני של פרויקט המסילה המזרחית, לאורך כ-42 קילומטרים, והשלימה את ביצוע העבודות לפני לוחות הזמנים שנקבעו. במסגרת הפרויקט, שנאמד בכ-8 מיליארד שקל, הקימה החברה את התשתיות במקטע שמחבר בין תחנות חדרה מזרח, שומרון-טייבה וטירה-כוכב יאיר.

במשרד התחבורה מציינים כי המסילה החדשה צפויה להגדיל בכ-30 אחוזים את היצע הנסיעות ברשת הרכבות הארצית, ולאפשר תנועת רכבות מצפון לדרום ללא מעבר דרך ציר החוף העמוס.

בשלב הבא, לאחר השלמת עבודות החשמול וההנדסה, יורחב הקו ויכלול גם את תחנות שוהם-תעופה, אלעד ולוד. בנוסף יוארכו שעות הפעילות כך שיכללו גם ימי שישי ומוצאי שבת.

שרת התחבורה מירי רגב הגדירה את פתיחת המסילה כ"רגע היסטורי למהפכה התחבורתית של מדינת ישראל". לדבריה, הפרויקט יחבר את יישובי השומרון, השרון והמגזר הערבי לרשת המסילות הארצית וייצור הזדמנויות חדשות בתחומי התעסוקה, ההשכלה והמסחר.

במקביל לפתיחת המסילה הודיעה רכבת ישראל על הארכת שעות הפעילות בעשרות תחנות בצפון ובדרום בימי שישי ובמוצאי שבת, ובהן נהריה, עכו, כרמיאל, נתניה, בית שמש, לוד, קריית גת ובאר שבע.