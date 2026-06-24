דיון טעון התקיים היום (רביעי) בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת סביב עתידן של מיגוניות המוות הממוקמות לאורך כביש 232 בנגב המערבי.

הדיון נערך במסגרת הכנת הצעת חוק זיכרון הטבח והנצחת הגבורה בשבעה באוקטובר.

ראשת מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, הביעה התנגדות להשארת המיגוניות במיקומן הנוכחי בשל הסכנה הבטיחותית הקיימת לאורך הכביש. "אי אפשר לעצור את החיים", אמרה והוסיפה כי כביש 232 הוא "כביש דמים" במשך שנים רבות וכי הרחבתו נחוצה לטובת ביטחון התושבים.

לדבריה, יש להקים אתר הנצחה מרכזי שירכז את זיכרון האירועים, אך הבהירה כי לא יתקבלו החלטות ללא שיתוף המשפחות השכולות. לעמדתה הצטרפה אסתר בוכשטב, אימו של יגב בוכשטב ז"ל, שאמרה כי קשה לחיות בתוך אתר הנצחה מתמשך.

מזי איילון מכפר עזה, ששכלה את בעלה טל, תמכה גם היא בצורך באיזון ואמרה: "אני רואה את המראות הקשים כל יום כשאני נוסעת בכביש. המקום שבו טל בעלי נפל כבר לא קיים, החורים בקיר נסתמו והוחלף בטיח חדש. אנחנו בוחרים לזכור את הגבורה שלו ולא להתייחס למקום הספציפי בו נפל".

מנגד, בני משפחות שכולות רבים השמיעו עמדה תקיפה נגד העתקת המבנים. גליה חושן, אימה של הדר שנרצחה בנובה, שיתפה כי היא עולה למיגונית יותר מאשר לקבר של בתה, ותמר תשובה, שאחיה ברק דוידי נרצח במסיבה, הכריזה: "לעקור את המיגוניות זה לעקור את הנשמה שלנו".

מנשה מנצורי, ששכל את בנותיו נורל ורויה, הוסיף כי "אולי אין שם עצמות אבל יש שם את הדם של הילדים שלנו".

בר מירסקי, ששרדה שמונה שעות במיגונית בבארי לצד גופות, אמרה בקול רועד כי "גם את אושוויץ לא הזיזו ממקום למקום. הריחות, הכאב והדם נשארו שם לנצח. כשלוקחים את המיגונית - מוחקים לי את הזיכרון".

הילה אביר, שאחיה לוטן נרצח במיגונית, התנגדה גם היא להעתקה וסיפרה כי משפחה אחת כבר שילמה כסף והעבירה מיגונית לחצרה הפרטית: "זה נראה לכם הגיוני שמי שיש לו כסף ישתלט על המיגוניות האלה? זה זיכרון לאומי ולא ייתכן שאנשים פרטיים או המועצות יחליטו מה לעשות איתן".

ממלא מקום יו"ר הוועדה, ח"כ יוסף טייב, הציע להסיר את הסעיף הקובע על הזזת המיגוניות מהצעת החוק ולהעביר את הסוגיה להסכם צד בין הגורמים הרלוונטיים.

ח"כ טייב סיכם: "אני לא חושב שראוי שאני אהיה זה שיכריע. לא נכון שנכריע בנושא המיגוניות בחקיקה ראשית. נכניס בהוראות המעבר שלא יהיו שינויים מהותיים בשטח עד שיסתיים הליך שיתוף ציבור". הדיון בנושא צפוי להימשך ביום שלישי הבא לקראת הצבעות.