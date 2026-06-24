המנהרה שאותרה דוברות המשטרה

פלסטיני תושב אל-עזרייה ותושב מזרח ירושלים נעצרו לפנות בוקר בחשד למעורבות בחפירת מנהרה שנחשפה סמוך למעבר א-זעים שבאזור ירושלים.

החקירה החלה לאחר דיווח שהתקבל מהמנהל האזרחי על זיהוי מנהרה באזור המעבר. שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים שהוזעקו למקום איתרו מנהרה שנחפרה משטחי יהודה ושומרון לכיוון שטח ישראל.

על פי המשטרה, עומק המנהרה הגיע לכ-25 מטרים. במקום נתפסו כלי חפירה, בקבוקי מים, כפפות, מסכות פנים וציוד נוסף.

חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י ביצעו איסוף ראיות וממצאים בזירה. במסגרת החקירה אותרו, בין היתר, ממצאים פורנזיים ובהם דגימות DNA שהובילו לחשיפת זהותם של שני החשודים.

בפעילות משותפת של מפלג המיעוטים בימ"ר ש"י, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ירושלים נעצרו השניים והועברו לחקירה.

במשטרה בודקים חשד כי המנהרה נחפרה בתקופה האחרונה ונועדה לשמש לביצוע עבירות ביטחוניות, ובהן פעולות טרור והכנסת שוהים בלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל.

מפקד ימ"ר ש"י, סנ"צ משה (מוזי) כהן, אמר כי "חשיפת המנהרה ומעצר החשודים ממחישים את הנחישות והיכולות המבצעיות והחקירתיות של מחוז ש"י בסיכול איומים ביטחוניים עוד לפני שהם מתממשים".

לדבריו, "מדובר בתשתית שעל פי החשד נועדה לשמש לפעילות טרור ולהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל, תוך שימוש בכל הכלים המבצעיים והמודיעיניים העומדים לרשותנו".