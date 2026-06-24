פרסום ראשון: 465 דונם באזור בנימין הוכרזו היום (רביעי) כאדמות מדינה, במהלך שצפוי לאפשר את הרחבת היישוב גבעות הרואה באופן משמעותי.

ההכרזה מגיעה לאחר שבפברואר 2023 אישר הקבינט המדיני-ביטחוני את הכרתו של גבעות הרואה כיישוב חדש ועצמאי.

מאז ההחלטה קודמו הליכי ההסדרה של היישוב, ובהם הרחבת תחום השיפוט בחתימת מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט וקביעת סמל יישוב על ידי משרד הפנים. כעת מצטרפת גם הכרזת הקרקעות כאדמות מדינה, המאפשרת את המשך קידום התכנון במקום.

במקביל מקודמת בימים אלה תוכנית בנייה ראשונה ליישוב הכוללת למעלה מ-900 יחידות דיור. המהלך משתלב במדיניות שמוביל שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' לקידום ההתיישבות ביהודה ושומרון, הכוללת אישורם של למעלה מ- 100 יישובים חדשים, עשרות אלפי יחידות דיור, עשרות אלפים דונמים של אדמות מדינה ועוד.

סמוטריץ' אמר כי גבעות הרואה "עמד בגבורה במשך למעלה מעשרים שנה של המתנה לרגע בו ממשלת ישראל תקדם את הסדרתו. ב"ה כחלק מהסדרת כלל ההתיישבות הצעירה בשנים האחרונות, אנחנו זוכים להשלים את המלאכה גם כאן, וההכרזה שקידמנו היום תהווה מנוף אדיר של צמיחה ופיתוח ליישוב".

הוא הוסיף כי "מול תכניות השמאל לפנות יישובים - אנחנו נלחמים במדינה פלסטינית שלא תקום. מדובר במקל גדול נוסף שאנחנו תוקעים בגלגלי המדינה הפלסטינית שלא תקום, ומקדמים ריבונות דה-פקטו. אני מודה לאנשי המינהל האזרחי, לאלוף הפיקוד ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגדיר את ההכרזה "מהלך בעל חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה". לדבריו, "היישוב ממוקם במרחב מרכזי בלב הארץ, ומהווה את העוגן המערבי של גוש שילה-עלי. הרחבתו מחזקת את הרצף ההתיישבותי, את האחיזה הישראלית בשטח ואת הביטחון של מאות אלפי אזרחי ישראל".

גנץ הוסיף: "בשנים האחרונות חברינו בממשלה ואנחנו פועלים בעקביות כדי להפוך את מפת ההתיישבות ממאבקי הישרדות לתכנון ארוך טווח של יישובים גדולים, חזקים ומבוססים. ההכרזה הזו, לצד קידום אלפי יחידות דיור בכל האזור, היא חלק ממהלך רחב שמעצב מחדש את עתיד בנימין, יהודה ושומרון ומבטיח שמדינת ישראל תמשיך לבנות, להתפתח ולחזק את נכסיה האסטרטגיים בלב הארץ. אני מברך את השר בצלאל סמוטריץ' ואת כל השותפים לקידום המהלך החשוב ומודה להם על השינוי העצום שהם מבצעים בשטח".

הוא התייחס לדבריו של נפתלי בנט לפיהם הוא יקדם פינוי של מאחזים לא חוקיים ויתמוך באוטונומיה פלסטינית: "זו גם התשובה לכל מי שממשיך לחלום על 'אוטונומיה', מדינת טרור בלב הארץ. בעוד אחרים מדברים על מסירת שטחים אסטרטגיים לידי ישות מושחתת ומעודדת טרור, אנחנו מחזקים את האחיזה הישראלית בשטח, בונים יישובים ומעצבים את עתיד האזור מתוך אחריות לביטחון מדינת ישראל".