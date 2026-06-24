רחפן ועליו אמצעי לחימה בלתי חוקיים אותר במהלך פעילות מבצעית משותפת של בלשי ימ"ר בתי הסוהר, בלשי תחנת שגב שלום, לוחמי המשמר הלאומי ויחידת בח"מ דרום.

הפעילות נערכה בשטח פתוח ביישוב שגב שלום. במהלך הסריקות איתרו הכוחות רחפן חשוד שהוסלק בתוך רכב במקום.

בבדיקת הרחפן נמצאו לבנת חבלה, טלפון נייד ותחמושת שהוסלקו בחלקו האחורי. בעקבות הממצאים נסגרה הזירה וחבלן משטרה הוזעק לטפל באירוע.

לאחר טיפול מקצועי ובטוח של החבלן נוטרלו הממצאים והועברו להמשך טיפול וחקירה בתחנת שגב שלום.

מפקד ימ"ר בתי הסוהר, גנ"מ יוסי דורון, אמר כי "פעם נוספת פעילות משולבת הביאה לסיכול טרור פלילי. שירות בתי הסוהר, על פי מדיניות הנציב, ימשיך לפעול בתוך ומחוץ לחומות למען שלום וביטחון הציבור ככל שיידרש".

מפקד תחנת שגב שלום, סנ"צ אלי כהן, ציין כי "איתור רחפן הנושא אמצעי לחימה ולבנת חבלה מעיד על הסיכון הנשקף לציבור ועל חשיבות הפעילות המבצעית של שוטרי התחנה בשיתוף כלל הכוחות".

לדבריו, "נמשיך לפעול בנחישות, בשיתוף כלל היחידות והגורמים הרלוונטיים, לאיתור וסיכול אמצעי לחימה ולמיצוי הדין עם המעורבים, למען ביטחון התושבים ושמירת הסדר הציבורי".