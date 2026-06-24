משרד הביטחון מתכנן להקים עשרות מוקדי התיישבות לאורך 500 הקילומטרים של הגבול המזרחי, לצד הקמת מכשול ביטחוני חדש, כך נחשף היום (רביעי) בדיון של הוועדה ליישובים בגבול המזרחי בראשות חבר הכנסת מישל בוסקילה.

במהלך הדיון, שנועד לבחון את יישום תוכנית העבודה של משרד הביטחון לשנת 2026 במרחב הגבול, נחשף כי במקביל לקידום ההתיישבות מתוכננת גם הקמת מכשול ביטחוני רציף מגבול הצפון ועד אילת. עם זאת, נציג צה"ל התריע כי בשלב זה תוקצבו רק 80 קילומטרים מתוך המכשול המתוכנן.

פרויקטור הגבול המזרחי במשרד הביטחון, מרדכי בניטה, הודיע כי כבר בחודש ספטמבר הקרוב צפויים לקום כ-40 גרעיני נח"ל חדשים שבהם ישתלבו בין 600 ל-800 בני נוער. לדבריו, לצד גרעיני הנח"ל יפעלו במרחב גם מכינות ובני נוער בשנת שירות.

מנגד טען חבר הכנסת רם בן ברק כי הצבת בני נוער עם הכשרה מינימלית היא "פלסטר לא מספיק טוב" וקרא לגיוס נשים וחרדים לעיבוי כוח האדם, ובניטה השיב כי מדובר בפיילוט וכי בני הנוער לא יהיו בחזית אלא יספקו מענה בשעת הצורך.

בוסקילה בירך על התקדמות התוכנית לחיזוק הגבול המזרחי ואמר: "אנחנו מזהים תזוזה חיובית בגבול המזרחי. האזור כולו מקבל תיעדוף בכל הקריטריונים, הן מבחינה צבאית והן מבחינה אזרחית בכל משרדי הממשלה. צריך לשמור בהרמוניה על השמורות הירוקות במקביל לחיזוק ההתיישבות ומינוף אזורי תעשייה ומסחר".

ראש עיריית בית שאן, נועם ג'ומעה, הביע דאגה עמוקה ואמר: "אם לא נחזק את הגבול המזרחי, מה שקורה בצפון קטן לעומת מה שיכול לקרות אצלנו".

ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, איתמר מיטאש, הזכיר את הפיגוע הקשה שהתרחש בדצמבר שבו נרצחו שני ישראלים, והתריע כי חסר מקטע של עשרה קילומטרים בגדר התכוננת בין ירדנה לטירת צבי המהווה סיכון קיומי, לצד דרישה מהמשרד לביטחון לאומי לממש אחריות על חמישה יישובים בעמק.

נציג עיריית אילת, יוסי חן, הסביר כי העיר מהווה בטן רכה ודרש נוכחות כוח צה"לי חזק מהכניסה לעיר ועד שדה התעופה רמון.

נציג המועצה האזורית תמר, איתי גורדון, סיפר על בעיות תשתית קשות הכוללות היעדר קליטה סלולרית ושיבושים בכביש 90 בשל שיטפונות, הפוגעים ברציפות התפקודית.

נציג פיקוד מרכז בצה"ל דיווח כי במהלך המלחמה הוקמה אוגדה 96 כאוגדה ייעודית למרחב, והוסיף כי קמות חוות חקלאיות המשמשות ככוח מגן חמוש.

נציג משרד ההתיישבות סיכם וציין כי בשבועיים הקרובים צפויה לצאת החלטת ממשלה בגובה 3 מיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות, החקלאות, הביטחון והתשתיות במרחב.