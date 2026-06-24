שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) בוועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 להישגי מערכת הביטחון מאז פרוץ המלחמה ולתפיסת הביטחון של ישראל בגזרות הצפון.

כ"ץ אמר כי "יש לנו הישגים משמעותיים שהתחילו במכה נוראית ב-7 באוקטובר". לדבריו, "מאז כל העם, ההנהגה והצבא פעלו בנחישות גדולה".

בהתייחסו ללחימה ברצועת עזה אמר שר הביטחון כי "אני לא מכיר מציאות שאלמלא הטבח הנורא הזה מישהו היה נכנס לטפל במנהרות של עזה".

בהמשך התייחס כ"ץ לזירות הצפוניות והבהיר כי ישראל אינה מתכוונת לשנות את תפיסת הביטחון שנקבעה בעקבות המלחמה: "לא נצא מאזור הבטחון בסוריה ולבנון. וזוהי תפיסת הבטחון. תהל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על הישובים מתוך השטח עצמו".