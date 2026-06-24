על רקע הצעדים האחרונים של רשויות האכיפה והמשטרה הצבאית נגד סרבני גיוס חרדים, פרסם הבוקר (רביעי) גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך בן ה-97 שני מכתבים יוצאי דופן בחריפותם.

במכתבים אלו הוא משתלח ישירות במוסדות המדינה ומשווה את הרשויות לאויב המר ביותר של העם היהודי בהיסטוריה.

במכתב שנשלח לעצרת מחאה המונית שהתקיימה בירושלים, הגדיר הרב שטרנבוך את תקופת האכיפה הנוכחית כ"רדיפות קשות" ותקף חזיתית את הממשלה והצבא.

"אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו, ושלטונות הרשע מוסיפים ברשעם לפעול לשנות ולקלקל את ציבור היראים", כתב המנהיג תוך שהוא מתייחס ישירות ל-48 תלמידי הישיבות שנמצאים כעת במעצר בכלא הצבאי: "מכניסים תחת מסגר ובריח את בני ציון היקרים, ואף מכים באכזריות נוראה את אלו היוצאים למחות כנגדם".

במכתב שני ונוקב עוד יותר, שיועד לאלפי אברכים ובחורי ישיבות בארץ ובעולם, הרב שטרנבוך קשר ישירות בין הניסיונות לגייס חרדים לבין הציווי התנ"כי למלחמה בעמלק - האויב האולטימטיבי במסורת היהודית.

"כאשר הונף חרבם של הרשעים על היכלי התורה והישיבות בארץ הקודש, מתוך רצון לעקור אותנו ולנתק אותנו מלימוד התורה", הסביר הרב לחסידיו, "ייחלש כוחם של רודפי התורה שהם מהערב רב ומסטרא דעמלק (מצד עמלק)".

עם זאת, בשונה מהפגנות הרחוב הסוערות של השבועות האחרונים, המנהיג החרדי מציע לחסידיו דרך פעולה שונה לחלוטין להתמודדות עם המדינה - מלחמה רוחנית פנימית.

לדבריו, הדרך להחליש את רשויות המדינה ולבטל את "גזירת הגיוס" אינה באמצעות אלימות, אלא באמצעות הגברת שעות הלימוד בישיבות ובכוללים ברציפות וללא הפסקות.