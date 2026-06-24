טרגדיה כפולה בבני ברק: הלילה הלכה לעולמה הרבנית הרצליה צרף (72), תושבת שכונת רמת אלחנן בעיר, חודש ימים לאחר שבעלה, הרב משה צרף, נפטר באופן פתאומי במהלך אירוע משפחתי.

פטירתה של צרף מגיעה בעקבות הידרדרות חמורה שחלה במצבה הרפואי ביממה האחרונה. מקורביה סיפרו כי היא סבלה ממחלה קשה עוד לפני האסון המשפחתי, וכאבה מאוד את מותו של בעלה. היא נפטרה במהלך הלילה, בדיוק ביום הולדתה ה-72.

בעלה המנוח, שהיה ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא ומראשי הרבנים בשכונת רמת אלחנן, התמוטט ונפטר בחודש שעבר בעיצומה של חתונת נכדם שנערכה באולמי "כתר הרימון" בבני ברק.

החתונה שבה התמוטט הייתה שמחת הנישואין של נכדו, בנם של הרב שבתי לוי ובת ראש עיריית אלעד, יהודה בוטבול.

המנוחה נחשבה לדמות מוכרת ובולטת בבני ברק, ולאורך כארבעה עשורים שימשה כמדריכת כלות וכיועצת לאלפי נשים ונערות בקהילה המקומית.

מסע הלווייתה יצא הבוקר (רביעי) בשעה 10:30 מבית הכנסת הספרדי המרכזי ברחוב הרב זוננפלד בבני ברק, לעבר בית העלמין באלעד, שם הובאה למנוחות ונטמנה לצד בעלה.