השיירה בירושלים יוצאת לדרך ללא

הפגנת הרכבים הארצית של המגזר החרדי יצאה אחר הצהריים (רביעי) לדרך ולמרות התיאום עם המשטרה לפחות בשני מקרים עצרו כלי הרכב את התנועה.

בכביש 1 לכיוון תל אביב יצאו מפגינים ועצרו את התנועה לזמן מה עד שהמשטרה הגיעה למקום והשיירה המשיכה בנסיעה. גם בשיירה שיצאה מחיפה עצרו נהגים את רכביהם ופצחו בריקודים עד להגעת המשטרה.

השיירות יצאו במקביל מ-19 מוקדי כינוס שונים בריכוזים החרדיים, ובהם ירושלים, בני ברק, אשדוד, בית שמש ואלעד. הנהגים שהגיעו לנקודות אלו קיבלו חומרי הסברה, דגלים ושלטים לעיטור כלי הרכב ומשם יצאו אל עבר צירי התנועה הבין-עירוניים.

המשטרה דיווחה על עומסי תנועה בכבישים מרכזיים: כביש 1 באזור שער הגיא ושורש לכיוון מערב, כביש 2 באזור בית ינאי לצפון, כביש 4 באזור רעננה לצפון, כביש 7 סמוך לבית רבן לכיוון מזרח וכביש 443 באזור מבוא מודיעים לכיוון מערב.

במקביל טענו המארגנים כי לפחות בשני מקרים הותקפו נהגים שהשתתפו במחאה. באחד המקרים נטען כי נהג משאית תקף רכב שיצא מאזור בני ברק והיכה בכלי הרכב כשהוא חמוש בסכין ובאלה. המשטרה הוזמנה למקום.

במקרה נוסף, באזור ביתר עילית, התנגש אדם ברכבו של סגן ראש העיר גדליהו אייזנשטיין והנהג תקף אותו. גם במקרה זה התערבה המשטרה.

זירת העימות בערד צילום: דוברות המשטרה

בערד פרץ עימות בין חסידי גור לפעילים חילונים - לאחר שהפעילים חסמו את כלי הרכב של החסידים שהתכוונו להשתתף בשיירת המחאה.

המשטרה שהוזעקה למקום בעקבות דיווח על קטטה הפרידה בין הניצים.

ח"כ פרוש ביציאת השיירה מירושלים דוברות

בוועדה המארגנת פרסמו שורה של הנחיות משמעת ובטיחות קשיחות לכלל המשתתפים, תוך הדגשה כי מדובר באירוע מוסדר ולא בהתפרעות ספונטנית. הנהגים הונחו במפורש שלא ליזום חסימות כבישים או מעברים בשום צורה שהיא, ולא לעצור את הרכבים במהלך הנסיעה באמצע הציר - פעולה שעלולה לגרור קנסות ודוחות משטרתיים.

"מטרת התהלוכה היא להביע מחאה בצורה ברורה ומשמעתית, תוך הימנעות מוחלטת מחיכוך אלים או פיזי וממריבות עם כוחות הביטחון או עוברי אורח", נמסר מטעם המארגנים.

כדי להבטיח את שלומם של הנוסעים ולמנוע סיכון בדרכים, נקבעו כללי נסיעה מחמירים לפיהם השיירה כולה תנוע אך ורק בנתיב הימני. הרכבים יסעו במהירות אחידה וקבועה של כ-50 קמ"ש בהתאם לתנאי הדרך, תוך שמירת מרחק כפול מהרגיל מהרכב שלפניהם כדי למנוע תאונות שרשרת.

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: יואב דודקביץ, TPS

צילום: דוברות