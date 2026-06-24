יו"ר ארגון רבני צהר הרב דוד סתיו, מותח ביקורת בראיון באולפן ערוץ 7, על מכתב רבני ישיבות ההסדר שאיימו כי יורו לתלמידיהם שלא להתגייס לחיל השריון בעקבות הפיילוט לשילוב לוחמות.

"זה מוגזם ומוקדם", פוסק הרב סתיו מיד בתחילת דבריו. "אנחנו רואים עין בעין עם ראשי הישיבות את הדאגה מפני שילובן של נשים בפלוגות שריון. אנחנו חושבים שיש בזה בעיה. אני חושב שגם הצבא מבין שיש בעיה. קראנו לצבא אז - וגם היום - לייצר שיח והידברות עם ראשי הישיבות כדי שיגיעו לנוסחה מתאימה, שתספק את כולם. אפשר לדוגמה שהבחורים ישרתו בחטיבה אחת ושילוב הנשים ייעשה בחטיבה אחרת. יש, ברוך השם, כמה וכמה חטיבות שריון".

לדברי הרב סתיו, הצעד שנקטו הרבנים היה פזיז, שכן הצבא טרם החל בביצוע המהלך באופן מעשי. "כשאתה בא ואומר, אנחנו לא ניתן לתלמידים שלנו להתגייס בגיוס הקרוב לשיריון והצבא עדיין לא עשה כלום ואף אומר שלא יהיה מה שראשי הישיבות מפחדים ממנו, נדמה לי שזה קצת מוקדם".

הוא מבהיר כי צעדים דרסטיים מעין אלו צריכים להישמר רק למצבי קיצון אמיתיים ולא כקו ראשון של עימות.

כדי להמחיש שההתנגדות לשילוב מגדרי מעורב בתוך חללים סגורים כמו טנקים אינה נחלתם של דתיים בלבד, משתף הרב בשיחה שקיים עם אישיות חילונית מוכרת. "אחרי שיחת טלפון ארוכה הוא פרסם פוסט וכתב 'תדמיינו שאין דתיים ואין חרדים בעולם, יש רק חילוניים. את, האמא, רוצה שהבת שלך תשרת בטנק עם בחור, כן או לא?'. רוב החילונים מבינים את זה".

לדידו, החשש של הרבנים מוצדק ולחייל שומר מצוות, ישנם קווים אדומים הלכתיים שלא ניתן לחצות בשום אופן. "כשיש חשש, אתה צריך לנהל את המערכה הזאת - לא רק מול הצבא והתקשורת, אלא גם מול העם כדי שיבין את כוונתך. אם חס וחלילה יגיע שלב שבו הבחורים יצטרכו לא ללכת לשירות, אז הם לא ילכו. יש מקומות שזה באמת בלתי אפשרי לבחור דתי לשרת.

אני אומר חד משמעית - במקום שבו יש בעיה הלכתית, צניעותית, רוחנית, הלכתית, שמונעת מהחייל הדתי להיות שם, ההלכה גוברת על הכל ואין שום שאלה בדבר. השיח צריך להתנהל קודם כל בפרחים ולא ישר לשלוף את קני התותחים", הוא מוסיף.

חלקו השני של הראיון מוקדש כולו לסוגיית הכשרות והניסיונות לבטל את הרפורמות הקודמות באמצעות חקיקה חדשה שמקדמת ש"ס.

הרב סתיו מסביר את המצב הנוכחי. "כיום יש שני חוקים שמסדירים את נושא הכשרות. החוק שמאפשר לרבני ערים לתת כשרות מחוץ לתחום מושבם. השלב השני היה שהמחוקק מאפשר לתאגידים לתת כשרות, חלקם עם רגולציה של הרבנות הראשית, חלקם עם רגולציה של שלושה רבני עיר. זה לא מיושם משרד הדתות והרבנות הראשית לא הוציאו נהלים ותקעו את היישום.

הייתה ביקורת על שני החוקים שאני יכול להבין, אבל הטענות מולנו היו בראש ובראשונה שמונופול משחית. אנחנו יודעים את המצב הקיים של כשרות הבשר שנמצא תחת מונופול הרבנות. לעתים יש שימוש בכוחניות של רבנים כלפי בעלי עסקים, בגלל שהם 'השריף היחיד' בעיר. מה שאולי הכי חמור בכל האירוע הזה, שנכון להיום רוב הרבנים שנותנים כשרות, לא אוכלים את הכשרות שהם עצמם חתומים עליה. כלומר, מצב האמון בכשרות של הרבנות בקרב נותני הכשרות, נמצא בשפל המדרגה".

לטענת הרב סתיו, החוק שמקדמת כעת ש"ס אינו בא לשפר את רמת הכשרות, אלא להעניק כוח פוליטי לעסקנים על חשבון בעלי העסקים והרבנים המקומיים. "אם רוצים לשנות צריך להביא הצעה שבה משפרים את הכשרות. ש"ס לקחה את המועצות הדתיות שמרביתן מנוהלות בידי העסקנים שלה, ואמרה שהן יעסיקו את המשגיחים. במצב כזה המועצות הדתיות הופכות למונופול - וכל עסקן של מועצה דתית שלא יבוא לו מישהו טוב בעין - יוכל לפגוע בו כי הוא מחליט על הכשרות. מעמדו של הרב הופך להיות זניח במצב כזה".

הרב סתיו מזהיר מפני ההשלכות הכלכליות של המונופול, בייחוד על רקע המורכבות של ניהול עסקי מזון בישראל ומביא דוגמה מענף הבשר. "בגלל המונופול מחיר הבשר בישראל יקר יותר בעשרה עד עשרים אחוזים. בעלי עסקים נחנקים מזה".

נוכח ההרכב הפוליטי של הקואליציה הנוכחית, הרב סתיו קורא לנציגי הציונות הדתית והליכוד לגלות אחריות ולבלום את מה שהוא מגדיר כ"מכירת חיסול".

הוא מסיים בחשיבות האחדות בתקופה המאתגרת שבה נמצאת המדינה. "זו תקופה מאוד קשה. אנחנו נכנסים לימי בין המצרים ואני מקווה שנצא מהם עם מנהיגות שתרצה לחבר את עם ישראל. אם נהיה מחוברים אחד לשני נוכל גם לעמוד מול האויבים הרבים שיש לנו מבחוץ.

אנחנו נכנסים למציאות חדשה מדינית וביטחונית בצורה מאוד מאתגרת מבחינה חברתית. אסור שהבחירות הבאות או יעמיקו את הקרע עוד יותר", הוא מסכם.