השר בן גביר דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס הבוקר (רביעי) בוועידת השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 למחאת הענק המתוכננת של הבדואים בנגב בעקבות הריסת מבנים בלתי חוקיים, והבהיר כי מדיניות האכיפה תימשך ואף תורחב.

בן גביר אמר כי בשנים האחרונות לא ניתן מענה מספק לתופעת הבנייה הבלתי חוקית בנגב. "כשאני באתי, אף אחד לא טיפל בזה. רק בשנה האחרונה הרסנו 5,700 בתים לא חוקיים", אמר.

בהתייחסו לדיווחים שלפיהם משפחות שביתן נהרס עברו להתגורר במוסדות חינוך באזור הדרום, סיפר השר, "אמרו לי היום שמאיימים עליי. אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים השתלטו וישנים בבית ספר בתל ערד, הם נמצאים שם כי הם אומרים: 'בן גביר הורס לנו את הבתים'".

השר הבהיר כי מבחינתו אין בכוונתו לשנות את מדיניות האכיפה. "שישנו בהרבה בתי ספר, שיכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד", הצהיר.

בסיום דבריו הדגיש בן גביר כי המאבק מכוון נגד עבירות בנייה ולא נגד הציבור הבדואי כולו: "מי שבונה חוקי - אהלן וסהלן. מי שנורמטיבי - אני אחבק אותו. אבל, מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח יבנה תוך יומיים יבואו ויהרסו לו ובפזורה הבדואית היו כאלה שלא נגעו".