חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס וזקן רבני התנועה, הרב משה מאיה, התייחס היום (ד') לחסימות הכבישים במחאה על מעצר עריקים חרדים והביע להן התנגדות עקרונית. לדבריו, יש להעדיף מחאות שאינן משבשות את חיי הציבור.

"לא ניחא לי באופן אישי לחסום כבישים. אנשים נשארים שעתיים בפקק, מי יחזיר להם את הזמן? זה הגזל הכי גרוע מהכול. המחאה הנוכחית של הרכבים היא הנכונה: לא חוסמים כבישים, נוסעים בצד, לאט, ומכריזים בדרכי נועם", אמר.

עם זאת, הרב מאיה הדגיש כי קיימת חובה למחות על מעצרי העריקים החרדים. הוא ציין כי הוא "מתעורר באמצע הלילה בחשש שאולי המגזר אינו מוחה מספיק".

הרב מאיה חשף במהלך הראיון שיחות שקיים עם בכירי מערכת הביטחון סביב הקמת מסגרות ייעודיות לחרדים, ובהן חטיבת החשמונאים. לדבריו, גורמים בצבא ביקשו ממנו להפיץ "מילה טובה" על המיזם, אך הוא הציב תנאים של עיגון ההסדרים בהוראות מטכ"ל ופיקוח של רבנים בעלי סמכות בשטח.

לדבריו, התנאים שהציג לא התקבלו על ידי המטכ"ל. "סגן ראש אכ"א הלך בכיוון שלי, אבל במטכ"ל החליטו לסרב ולא רצו בשום אופן לקבל את התנאי הזה", אמר.

בהמשך טען הרב מאיה כי בעקבות כישלון המגעים חל איסור על צעירים חרדים להתגייס לצה"ל במצב הנוכחי, לרבות מי שאינם לומדים בישיבות. עוד אמר, "כל זמן שאין לנו משיח - אסור להתגייס. בחורים צריכים לשמוע לעורכי הדין שמכוונים אותם ולא לחשוש מהמשטרה הצבאית".